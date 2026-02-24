Vorhang auf für unsere Freunde

Das Seniorentheater Riehen-Basel begeistert Möhlins Senioren

Mit Humor, Spielfreude und viel Herz sorgte die Theatergruppe mit «D’Dante chunnt uff Bsuech» für beste Unterhaltung.

Als sich im «SteinliChäller» in Möhlin am Mittwochnachmittag der Vorhang öffnete, erwartete die Mitglieder der «SfS» ein besonderes Vergnügen: Das Seniorentheater Riehen-Basel präsentierte exklusiv seine neue Komödie «D’Dante chunnt uff Bsuech» – ein humorvolles Dialektstück voller Wärme, Witz und Lebensfreude.

Die Theatergruppe, bestehend aus Schauspielerinnen und Schauspielern im Alter zwischen 64 und 87 Jahren, ist weit über Basel und Umgebung hinaus bekannt. Als lebendige «Wanderbühne» bringt sie seit vielen Jahren heitere Stücke in Alters- und Pf legeheime sowie an Seniorennachmittage. Geleitet wird das Ensemble von Christa Kapfer, die mit viel Gespür für Regie und Lokalkolorit traditionelle Themen mit zeitloser Menschlichkeit verbindet.

In «D’Dante chunnt uff Bsuech» entführt das Ensemble das Publikum in die Zeit kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Auf dem kleinen Hof der Margrit Kienzli wird zwischen Not und Hoffnung gearbeitet, gestritten und gelacht. Trotz knapper Mittel, grantigem Knecht und neugieriger Nachbarin hält das Leben immer neue Überraschungen bereit – vor allem, als die Tante zu Besuch kommt und mit ihrem unerschütterlichen Charme die Welt der Hofbewohner gehörig auf den Kopf stellt.

Lebensfreude kennt kein Alter

Die Dialektkomödie erzählt mit feinem Humor und warmherziger Menschlichkeit von Mut, Zusammenhalt und der Kunst, unter schweren Bedingungen das Lachen nicht zu verlieren. So entsteht ein berührendes Porträt des Alltags – mit all seinen Missverständnissen, kleinen Schnurren und grossen Gefühlen.

Mit dieser Aufführung bleibt das Seniorentheater Riehen-Basel seiner Linie treu: Theater von Senioren für Senioren, das mit Herzblut gespielt und mit Begeisterung aufgenommen wird. Ein Nachmittag, der einmal mehr beweist, dass Lebensfreude kein Alter kennt – und dass Lachen oft das schönste Mittel gegen trübe Zeiten ist. Beim anschliessenden Kaffee und Kuchen, ein fester Bestandteil der Veranstaltung, konnten sich die Besucher wieder beim gemütlichen Beisammensein in die Gegenwart versetzen. (mgt)