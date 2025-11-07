Immobilien
Vorgeworfene Entführung eines Urteilsunfähigen

  07.11.2025 Rheinfelden
Die Verhandlung vor dem Bezirksgericht Rheinfelden wurde abgebrochen. Foto: Judith Natterer Gartmann
Die Verhandlung vor dem Bezirksgericht Rheinfelden wurde abgebrochen. Foto: Judith Natterer Gartmann

Auch beim dritten Anlauf noch kein Urteil

Drei Schweizer sollten sich am Mittwoch vor dem Bezirksgericht Rheinfelden verantworten wegen Verbringung eines dementen Betagten ins Tessin. Nur einer erschien zur Verhandlung.

Judith Natterer Gartmann

Abenteuerliches soll ...

