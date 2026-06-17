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Vorführung modernster Feuerwehrtechnik

  17.06.2026 Rheinfelden
Jungfeuerwehrleute evakuieren Personen, die (supponiert) vom Rauch eingeschlossen wurden, aus einem Unterrichtszimmer im Robersten-Schulhaus. Fotos: Edi Strub
Jungfeuerwehrleute evakuieren Personen, die (supponiert) vom Rauch eingeschlossen wurden, aus einem Unterrichtszimmer im Robersten-Schulhaus. Fotos: Edi Strub

Übung der Jugendfeuerwehren der Regio Rheinfelden

Die Übungsanlage war folgende: vor den Klassenund Lehrerzimmern des Schulhauses Robersten in Rheinfelden ist ein Auto in Brand geraten. Rauch ist in die Korridore des Schulhauses eingedrungen. Um den heftigen (supponierten) Autobrand zu ...

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