Vorbildlichster Verein: FC Frick auf Rang 2

Am Samstag fand in Würenlos die 85. ordentliche Delegiertenversammlung des Aargauer Fussballverbandes (AFV) statt. Für den neuen SFV-Präsidenten Peter Knäbel war es der erste offizielle Auftritt in seiner Amtszeit. 82 der 88 Aargauer Vereine waren vertreten. Im Zentrum der Versammlung standen die Ehrungen der Meister, Cupsieger und Fairplaysieger. Der FC Mutschellen gewann sowohl die Fairplay-Wertung (4000 Franken Preisgeld) als auch die Auszeichnung zum «Vorbildlichsten Verein» (7500 Franken), der erstmals an der DV und nicht mehr an der AFV-Gala verliehen wurde. Der FC Wettingen (2000 Franken) und FC Schönenwerd-Niedergösgen (1200 Franken) folgten im Fairplay Ranking. Beim «Vorbildlichsten Verein» wurden auch der FC Frick (Rang 2/4000 Franken), der FC Bremgarten (Rang 3/3000 Franken) und sieben weitere Vereine prämiert. Bei der Suva Fairplay-Trophy gratulierte Suva-Vertreter Markus Scherrer dem FC Muhen (2000 Franken), SC Seengen (1000 Franken) und FC Rupperswil (500 Franken). Der AFV verankert zudem neu das Ethik-Statut des Schweizer Sports verbindlich in seinen Statuten. Respekt, Fairness und Transparenz gelten für alle Organe, Vereine und Mitglieder. (mgt)