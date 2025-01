Vor und hinter den Kulissen aktiv

Beat Senger spielt Theater mit viel Herzblut

Für Beat Senger ist jetzt wieder Theaterzeit. Er engagiert sich nicht nur in einer grossen Rolle beim aktuellen Stück des Theatervereins Zeiningen, sondern auch hinter den Kulissen.

Janine Tschopp

Vor zwölf Jahren stand Beat Senger zum ersten Mal auf der Bühne. Der damals frisch gegründete Theaterverein Zeiningen – die Theatertradition wurde dort schon über 100 Jahre zuvor gelebt – zeigte die Komödie «Panik i de Rothuusgass». Senger war in der Rolle des Grossrats Hans von Grafenried zu erleben.

«Theaterspielen hat mir von Anfang an gefallen. Seither spiele ich in Zeiningen bei jeder Produktion mit», beschreibt Beat Senger. «Früher war ich sehr nervös.» Die Anspannung ist auch heute noch da, aber die Nervosität habe sich in den letzten Jahren ein wenig gelegt.

Es beginnt im September

Obschon die Aufführungen üblicherweise Ende Januar beginnen, sind Beat Senger und seine Theaterfreunde bereits viel früher damit beschäftigt. Nachdem das Stück definiert worden ist, geht es jeweils im September mit ersten Leseproben los. Senger gehört auch zum Bauteam und beschäftigt sich dann schon bald mit den Kulissen für das aktuelle Stück. Je nach Kulisse braucht es einige Handgriffe und Pinselstriche bis für die Aufführungen alles bereit ist. Als Spieler beschäftigt sich Senger auch früh mit Auswendiglernen. In den letzten Jahren hatte er oftmals sehr viel Text, so sind es auch dieses Jahr rund 350 Einsätze. «Warum mache ich das überhaupt?», sei eine Frage, die er sich trotz des grossen Aufwands noch nie gestellt habe. Der Spass am Spielen und die schönen Rückmeldungen des Publikums überwiegen, wie Beat Senger, der sich auch im Vorstand des Theatervereins Zeiningen engagiert, erzählt.

Auch im Sommer nicht langweilig

Seit ein paar Jahren pensioniert, wird es dem 68-Jährigen auch ausserhalb der Theaterzeit nicht langweilig. So verbringt er die Sommermonate gerne bei seinem Fischergalgen in Rheinfelden. Er schätzt es, am, auf dem und im Wasser zu sein: ob mit dem Kanu, mit dem Stand-Up-Paddle oder als Schwimmer. «Vom Galgen lassen wir uns dann oftmals bis zum Schwimmbad hinuntertreiben.» Wie in den Ferien fühle er sich, wenn er Zeit am Rhein verbringen könne.

Er ist zudem Mitglied beim Wasserfahrverein Ryburg-Möhlin, wo er früher im Vorstand mitwirkte.

Das Fischen hat es ihm, der in Rheinfelden aufgewachsen ist und seit vielen Jahren in Möhlin lebt, bereits in der Kindheit angetan. «Als Bub durfte ich meinen Vater an den Galgen bei der Rheinlust begleiten», erinnert er sich. Beat Senger fischt sowohl mit der Angel als auch mit dem Netz. «Einmal habe ich einen 1,5 Meter langen Wels gefangen», schwärmt er. Auch die Fisch-Verarbeitung macht ihm Spass. So räuchert er jeweils vor Ostern eine grosse Menge Forellen. «Dafür habe ich extra einen Räucherofen gebaut», schildert Beat Senger, der ursprünglich Werkzeugmacher gelernt hat.

Das Kulinarische interessiert ihn generell. Im Garten pflanzt er viel Gemüse an, das er auch gerne für seine Menüs verwendet. «Ich habe etwa 50 Tomatenstöcke», schildert er. In seinem Garten wachsen zudem Gurken, Kiwis, Chilli und vieles mehr.

Gerne unterwegs

Obwohl Beat Senger gerne in Garten und Küche ist, schätzen er und seine Frau Michaela es auch, unterwegs zu sein. Wanderungen und Velotouren gehören zu ihren Freizeitbeschäftigungen. Sie sind zudem aktive Mitglieder bei den Naturfreunden Möhlin und unterstützen den Verein beim Turmdienst, bei Aufräumtagen und vielem mehr.

Auch sind sie gerne zu zweit mit dem Motorrad und dem Seitenwagen unterwegs. Den Seitenwagen hat er, der gerne tüftelt und bastelt, selbst instand gestellt und fahrtüchtig gemacht.

Ob zu zweit oder in Gesellschaft: Beat Senger und seine Frau Michaela geniessen gerne die gemeinsame Zeit in der Natur.

Bevor Beat Senger im Frühling wieder viel Zeit draussen verbringen wird, ist er vorerst in der Zeininger Mehrzweckhalle anzutreffen, wo er einem seiner grossen Hobbys, dem Theaterspielen, nachgeht.

In der Komödie «Die Olympiaverschwörung» schlüpft Beat Senger in die Rolle des skrupellosen Privatbankers Matteo Capitali. Premiere ist morgen Freitag, 24. Januar 2025. Informationen unter www.theaterzeiningen.ch