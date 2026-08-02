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Vor 150 Jahren sagten Katholiken Nein zum Papst

  02.08.2026 Fricktal
Das Fridolinsmünster in Bad Säckingen war von 1876 bis 1883 den Alt-Katholiken vorbehalten. Foto: Susanne Hörth
Das Fridolinsmünster in Bad Säckingen war von 1876 bis 1883 den Alt-Katholiken vorbehalten. Foto: Susanne Hörth

 

Weil sie nicht mit dem Ersten Vatikanischen Konzil einverstanden waren, gründeten liberale Katholiken beiderseits des Rheins in den 1870ern ihre eigene Kirche: In der Schweiz heissen die Mitglieder Christkatholiken, in anderen Ländern Alt-Katholiken. Die Trennung vollzog sich ...

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