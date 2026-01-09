Von wegen Flachländer

Allein schon das Bild sagt mehr als tausend Worte. Trotzdem sei es erwähnt: Das Freestyle Team Fricktal nimmt am 17. Januar fünfzig Kinder und Teenager mit auf einen aufregenden Tag im Schnee.

Ronny Wittenwiler

Der Himmel kennt keine Grenzen. Mit auf diese Erfahrung nehmen nun die Mitglieder vom Freestyle Team Fricktal fünfzig Kinder und Teenager im Alter von acht bis sechzehn Jahren. Das Versprechen: «Erlebe einen actionreichen Tag im Schnee.» Wobei wir bei einem kuriosen Faktum angelangt sind. «Viele denken, wir sind ein Trampolinclub», sagt Selena Brun, Medienverantwortliche vom Freestyle Team Fricktal. Die Sache ist eben etwas kompliziert, und tatsächlich ist auch das Trampolin ein regelmässiger Begleiter. Damit werden im Training Sprünge eingeübt: So wahnsinnig viel Schnee liegt nun mal nicht in den Niederungen des Fricktals. Und doch – «wir sind ein Skiclub», stellt Selena Brun klar, und schiebt nach: «Als solcher wollen wir unseren Mitgliedern aus dem Flachland den regelmässigen Zugang zum Skifahren ermöglichen.» Der Fokus liegt dabei auf akrobatischen Elementen. Ein Klick auf die Webseite der Freestyler aus dem Fricktal offenbart es: «Sind Halfpipe, Slopestyle, Big Air und Freeride keine Fremdworte für dich und bringst du die Begriffe in den Zusammenhang mit Bergen und Schnee, dann bist Du hier genau richtig.» Bereits in der Vergangenheit organisierte der Verein einen Schneetag, wie er jetzt wieder aus der Taufe gehoben wird – dieses Mal also exklusiv für den Nachwuchs.

Auf nach Grindelwald

Selena Brun spricht von Schanzen, von «Rails» und Flugphasen, vom Snowpark, und als Laie bekommt man eine leise Ahnung: Vielleicht ist nur fliegen schöner. In der Region Grindelwald First, dort wird es hingehen, soll das Angebot gerade einer jungen Generation einen Einblick geben. «So können Kinder und Jugendliche unseren Sport kennenlernen», sagt Selena Brun, die seit 2018 zum Freestyle Team Fricktal gehört. Damals, am Dorffest Zeiningen, hat es ihr den Ärmel reingezogen, als sich der Verein einem breiten Publikum präsentiert hatte. Mittlerweile ist Brun auch als Trainerin aktiv. Ohnehin werden an diesem Tag im Schnee die Kinder und Jugendlichen von einer erfahrenen Trainingscrew des Freestyle Teams betreut.

In den Bergen liegt Schnee. Höchste Zeit, diesen aus der Vogelperspektive zu erkunden. Und wenn sie alle miteinander abheben – dann kennt der Himmel im Berner Oberland keine Grenzen. Von wegen Flachländer. Die Freestyler aus dem Fricktal kennen sich bestens aus in solchen Sphären.

Skitag mit dem Freestyle Team Fricktal Der Event für Kinder und Teenager (8–16 Jahre) findet am Samstag, 17. Januar, statt. Infos und Anmeldung unter daniel.hilpert@freestyle-team.ch / 079 900 90 01