Von Lücken über den Turmbau zu Babel hin zu Tante Friedls Tandem

Grenzüberschreitende Kultur für Gross und Klein

Die Laufenburger Kulturtage «Fliessende Grenzen» finden vom 20. Juli bis 30. August statt. Auch dieses Jahr wird beidseits des Rheins einiges geboten. Und das für Jung und Alt.

Susanne Hörth

Definitiv keine Lückenfüller sind Patti Basler und Philippe Kuhn. Trotzdem tun sie es und füllen die unzähligen Lücken, die es durch den Fachkräftemangel, die Bildungsdefizite, die Strommangellage oder die Steuerschlupflöcher gibt, in ihrem aktuellen Programm gewohnt wortgewaltig mal mit satirischen und bitterbösen, mal humoristischen, poetischen und gerne auch immer wieder musikalischen Inhalten. Sie tun es am 20. Juli in der Laufenburger Stadthalle. Das Publikum darf sich auf einen Abend voller «L¨cken» freuen.

Die Begeisterung, mit der Markus Erne diesen Abend ankündigte und gleichzeitig voller Lob über das Duo sprach, machte Lust auf mehr. Mehr von dem Kabarettisten-Duo zu erfahren, gleichzeitig aber auch von den Laufenburger Kulturtagen «Fliessende Grenzen». Organisiert werden sie seit vielen Jahren vom Kulturausschuss beider Laufenburg. Präsidiert wird dieser von Markus Erne und Sonja Wunderlin. Die beiden präsentierten zusammen mit anderen Vorstandsmitgliedern am Dienstag das diesjährige Programm. Es startet, wie schon erwähnt, mit Patti Basler und Phillipe Kuhn am 20. Juli in der Stadthalle. Der gleiche Veranstaltungsort wird am 5. August zum Konzertlokal für eine aussergewöhnliche Formation. Das Akkordeon-Landesjugendorchester BW lädt auf eine «Tour de Ländle» ein. Viele der jungen Akkordeonisten haben nationale und internationale Wettbewerbe gewonnen.

Turmbau zu Babel

«Kinder müssen oft stillsitzen, zuhören und ‹folgen›», leitete Sonja Wunderlin zum Programmpunkt «Turmbau zu Babel» über. Angesprochen werden 8- bis 15-jährige Kinder und Jugendliche. Hoch hinaus darf es bei diesem Bauabenteuer gehen. Wie hoch, entscheiden die Teilnehmenden am Anlass im Skulpturengarten des Rehmann-Museums selbst. Sie können am Nachmittag des 7. August zusammen mit Bildhauer Daniel Waldner einen riesigen Holzturm bauen. Dafür wird unter kundiger Anleitung gesägt, gebohrt und verschraubt. Entstehen darf ein Turm, der den Fantasien kaum Grenzen setzt. Fliessend gehen die Kulturtage weiter mit Helmut Eisel in der Pfarrscheuer auf deutscher Rheinseite. Der Musiker versteht es, seiner Klarinette alle Stimmungslagen zu entlocken. Er lässt sie kichern, schimpfen, weinen, freuen und vieles mehr. Bei seinem Konzert am 24. August wird Eisel von Stefan Engelmann auf dem Kontrabass und Gitarrist Juan-Pablo Gonazles-Tobon begleitet.

Vom 1. Juli bis 15. September findet in den beiden Altstädten wiederum ein Sommerprojekt des Fördervereins Tourismus Laufenburg statt. Passend zum Motto «Ob mit Velo oder Fahrrad – in Laufenburg lauft’s» kommt «Tante Friedl» mit dem Tandem angeradelt. Die beiden Musiker bringen am 30. August Folk und Weltmusik in die Halle 12 im deutschen Laufenburg.

Nach den «Fliessenden Grenzen» ist vor der Kulturnacht. Diese findet am 6. September unter anderem mit zwei Gratisvorstellungen im öffentlichen Raum mit «Kevin Basler e Faustino Blanchut» mit ihrem Programm «Swing» statt. Organisiert von «die brücke» folgen ab Mitte September bis Ende November diverse weitere musikalische, kabarettistische und tänzerische Veranstaltungen (mehr dazu unter www. diebruecke.ch). Gelebte Kultur in Laufenburg, die auch untereinander vernetzt werden soll, waren sich am Dienstag alle einig.

Vorverkaufsstellen für Veranstaltungen der «Fliessenden Grenzen» sind www.ticket-regional.de sowie das Tourismus-und Kulturamt Laufenburg/D www.laufenburg-tourismus.com