Von Grün zu Schwarz

Am 29. Juli war auf dem Kunstrasenplatz der Gemeinde Frick mit dem Abbau des alten Rasenteppichs begonnen worden (die NFZ berichtete). Am 30. Juni wurden dem Rand entlang bereits die Klemmschienen montiert, die den neuen Kunstrasen fixieren und am Verrutschen hindern werden. Gleichentags war der Sportplatzverantwortliche des Aargauer Fussballverbands zu Besuch auf den Aussensportanlagen des Oberstufenzentrums Ebnet. Auf der Drohnenaufnahme von Paul Gürtler ist zu sehen, wie die Bahnen einzeln aufgerollt werden. Inzwischen ist alles Grüne vom Platz verschwunden. (sir)