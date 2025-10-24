Immobilien
Von Familien für Familien

  24.10.2025 Frick
Ein Teil des kreativen Teams hinter dem Fricker Adventsweg: Désirée Ercoli (v. l.), Manuela Benz, Kathrin Bürgi, Judith Bosshard, Sabrina Stöckli und Lea Ambühl. Foto: Simone Rufli
Ein Teil des kreativen Teams hinter dem Fricker Adventsweg: Désirée Ercoli (v. l.), Manuela Benz, Kathrin Bürgi, Judith Bosshard, Sabrina Stöckli und Lea Ambühl. Foto: Simone Rufli

Der Elternverein Frick schenkt dem Dorf einen Adventsgeschichtenweg

Vom 1. Dezember 2025 bis zum 6. Januar 2026 führt in diesem Jahr ein weihnachtlicher Geschichtenweg durch Frick. Hinter der Idee steht der Elternverein Frick. Für die Umsetzung verantwortlich: zehn kreative ...

