Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

«Von einer, die rübermachte»

  28.11.2025 Rheinfelden
Eine Kohlezeichnung aus dem Skizzenbuch von Berenike Weickgenannt. Foto: zVg
Eine Kohlezeichnung aus dem Skizzenbuch von Berenike Weickgenannt. Foto: zVg

Berenike Weickgenannt zeigt Zeichnungen im Fricktaler Museum

Berenike Weickgenannt zeigt in Rheinfelden ausgewählte Zeichnungen aus ihrem Skizzenbuch über die Flucht ihrer Grossmutter aus der DDR.

1964 floh Marianne Weickgenannt durch den «Tunnel der 57» aus ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote