Von der Warteliste in die Weltelite

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  21.07.2026 Möhlin
Fabienne Hoenke strahlt nach dem 200-m-Lauf am Diamond League Meeting in Monaco. Der Möhlinerin ist am 10. Juli ein perfektes Rennen gelungen. Screenshot SRF
Fabienne Hoenke strahlt nach dem 200-m-Lauf am Diamond League Meeting in Monaco. Der Möhlinerin ist am 10. Juli ein perfektes Rennen gelungen. Screenshot SRF

Fabienne Hoenke hat ihr erstes Diamond League Meeting bestritten – und wie!

Fokussiert bleiben und trotzdem Stimmung, Umfeld und Energie des Augenblicks mitnehmen; «das ist mir gelungen», sagt Leichtathletin Fabienne Hoenke. Ihre Premiere an einem Diamond League Meeting: «ein ...

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