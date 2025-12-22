Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Von der Software-Ingenieurin zur Künstlerin

  22.12.2025 Rheinfelden
Seit 2006 lebt die argentinische Künstlerin Bettina Costa in Rheinfelden: «Es erfüllt mich, Sachen zu kreieren.» Foto: Janine Tschopp
Seit 2006 lebt die argentinische Künstlerin Bettina Costa in Rheinfelden: «Es erfüllt mich, Sachen zu kreieren.» Foto: Janine Tschopp

2001 kam Bettina Costa aus Argentinien in die Schweiz, 2006 nach Rheinfelden. Die Künstlerin liebt den Ort und findet, dass Kunst hier einen wichtigen Stellenwert hat. Der erste digitale Adventskalender der Stadt Rheinfelden wurde durch sie kreiert.

Janine Tschopp

Wer bei ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote