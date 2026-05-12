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Von der narzisstischen Hexe und vom strippenziehenden Regisseur

  12.05.2026 Rheinfelden
Die Urteile werden auf den 11. Juni erwartet. Foto: Judith Natter Wartmann
Die Urteile werden auf den 11. Juni erwartet. Foto: Judith Natter Wartmann

Am Freitag gehörte die Bühne  im «Wolfsrudel-Fall» den Verteidigern zweier der drei Hauptbeschuldigten. In ihren Plädoyers stellten sie Rolle und Einfluss ihrer Mandanten diametral gegensätzlich dar.

Judith Natterer Gartmann

Zum fünften ...

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