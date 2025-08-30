Immobilien
Von der Mongolei in die Schweiz

  30.08.2025 Persönlich
Zogo Erdenebat ist nicht nur Koch, sondern auch Kulturvermittler. Foto: zVg
Als 13-Jähriger aus der Mongolei in der Schweiz Asyl erhalten, nun Gastgeber im eigenen Restaurant: Zogo Erdenebat hat mit Sole & Sar in der Rheinfelder Altstadt einen Traum verwirklicht.

Birgit Schlegel

Aufgewachsen in der Mongolei, ist Zogo Erdenebats Kindheit ...

