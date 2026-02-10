Von der grünen Wiese zur neuen Mittelschule

Baustart für die definitive Kanti Stein ist für März vorgesehen

Seit August 2025 ist die neue Kanti Stein mit den ersten Abteilungen in einer Übergangslösung in Betrieb. Nicht weit vom Provisorium entfernt, werden in diesem Monat die vorbereitenden Arbeiten für den geplanten, definitiven Neubau beginnen. Laut aktueller «Steiner Brückenpost» gehören dazu die Baustelleninstallation, die Einzäunung und die temporäre Erschliessung.

Aushub ab März?

Der eigentliche Baustart ist nach aktuellem Stand im März vorgesehen. «Zunächst stehen Aushubarbeiten an, die voraussichtlich bis Ende August dauern werden. Im Anschluss beginnen die Rohbauarbeiten», heisst es in der Dorfzeitung weiter. Die Inbetriebnahme der neuen Schule ist für Sommer 2029 vorgesehen. (sh)