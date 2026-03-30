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Von der Fas(t)nacht zur Fastenzeit

  30.03.2026 Fokus
Das Rheinfelder Hunger- oder Fastentuch von 1607. Foto: Archiv NFZ
Das Rheinfelder Hunger- oder Fastentuch von 1607. Foto: Archiv NFZ

Oder eine Anleitung zur Umgehung von Regeln

Robi Conrad,
Linguist und Rheinfelder Stadtführer

Was hat die Fasnacht mit der Fastenzeit zu tun? Das Wort Fastnacht bezeichnet wörtlich die «Nacht vor dem Fasten», meint aber den sechstägigen Zeitraum ...

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