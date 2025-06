Von Chorgesängen bis Hip-Hop

Am Samstag verwandelte sich der Gemeindesaal in Magden zum ...

Das Kulturfest in Magden war ein voller Erfolg. Obwohl die Sonne auch am Samstag gnadenlos schien, waren die Gäste bestens gelaunt und kamen in den Genuss eines bunten, musikalischen Programms.

Charlotte Steffen

Am Samstag verwandelte sich der Gemeindesaal in Magden zum feierlichen Veranstaltungsort des diesjährigen Kulturfestes. Nach einer musikalischen Eröffnung auf dem Dorfplatz strömten trotz Hitze zahlreiche Besucher in den Saal. Die Stimmung war ausgelassen und es gab für Gross und Klein etwas zu sehen und zu hören.

Bühne frei

Nach verschiedenen Ansprachen, unter anderem von der Gemeindepräsidentin Carole Binder-Meury, machte die Gesangsgruppe «Senioren für Senioren» den offiziellen Start. Dank der Projektion der Songtexte auf die Leinwand sang nicht nur der Chor, sondern auch das Publikum und die ersten Leute gaben bereits ihre Tanzschritte zum Besten. Als nächstes präsentierte der Projektchor «Chortus» aus Rheinfelden a cappella einige Stücke und passend zu den mediterranen Temperaturen spielte Chorleiter Roberto Vacca drei traditionelle, italienische Stücke auf dem Akkordeon.

Tosenden Beifall ernteten auch die 25 Darsteller und Darstellerinnen der Tanz- und Musicalschule «Move in Arts» aus Liestal, die Choreografien aus verschiedenen Tanzstilen zeigten und die Band der Musikschule Magden, welche das Publikum mit bekannten Pop-Songs zum Mitsingen und -klatschen anregte. Im Verlaufe des Abends fanden immer mehr Leute ihren Weg in den Gemeindesaal und es herrschte eine heitere Atmosphäre. Für Verpflegung sorgte ein grosses Team aus freiwilligen Helfern und Helferinnen und eine breite Auswahl an Speisen. Die kleineren Besucher erfreuten sich bis spät am Abend an dem historischen Karussell, welches vor dem Gemeindesaal aufgestellt war.

Begeisterung beim Publikum

Die Temperaturen sanken langsam, was man von der Stimmung im Saal nicht behaupten konnte. Das Publikum begeisterte sich an Beiträgen der Musikschule und der Musikgesellschaft Magden, sowie dem lokalen Damenturnverein und den Chillroad-Dancers aus Olsberg. Wie erwartet bildeten SanySaidap, mit irisch angehauchten Folk-Songs und Tom Bühler, mit Hommagen an zwei der grössten Namen der Schweizer Musikszene den Höhepunkt des Abends. Obwohl es bei der Vorbereitung des Festes einige Hindernisse, wie beispielsweise kurzfristige Absagen, zu überwinden gab, haben sich die investierten Stunden mehr als gelohnt. Nach einem erfolgreichen Abend gingen die Kulturliebhaber in bester Laune, gut unterhalten und genährt und mit Vorfreude aufs nächste Jahr nachhause.