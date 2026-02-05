Wenn Bekanntes unkonventionell dargeboten wird, entsteht ein besonderer Zauber. Das Regio-Holzbläserquintett bewies dies eindrucksvoll an seinem jüngsten Konzert im Pfarreizentrum Schallen in Möhlin. Die sanften, beinahe intimen Interpretationen von Werken grosser Komponisten wie W. A. Mozart, G. Bizet, J. Fucik, A. Malando, M. Rodriguez oder D. Shostakovich wurden dank der hervorragenden Arrangements aus den eigenen Reihen erst möglich. Grosse Orchesterwerke auf vier Musiker und eine Musikerin zu arrangieren, ist wahrlich schon eine Meisterleistung. Was die fünf Musikerinnen und Musiker dem zahlreich erschienenen Publikum boten, war eine Darbietung von beeindruckender Musikalität, Präzision, Virtualität und Ausdruckskraft – ein Konzert, das in seiner Perfektion und Nähe berührte. Die gekonnte Moderation von Klaus Heyoppe, selbst aktiver Hornist, bereicherte den Abend zusätzlich. Mit Hintergrundinformationen zu Komponisten, Werken und musikalischen Besonderheiten verlieh er dem Programm eine persönliche und sympathische Note, die den Vorabend-Anlass abrundete. Beim anschliessenden Apéro brachte ein Besucher die Stimmung treffend auf den Punkt: «Ich bin stolz, dass ich dieses Quintett mit euch erleben durfte.» (mgt)