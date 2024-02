Von aufgeladenen Akkus und echten Erfolgen - 50 Jahre Männerriege Schupfart

An der Jubiläumsfeier der Männerriege Schupfart konnten noch vier Gründungsmitglieder begrüsst werden. Für die Faustballer war das vergangene Jahr sehr erfolgreich; zwei Teams feierten einen Aufstieg.

Präsident Joe Hochstrasser konnte 27 Mitglieder und drei Mitturner zur 50. Generalversammlung der Männerriege Schupfart begrüssen. In seinem Jahresbericht hielt er Rückschau auf die sportlichen und kulturellen Anlässe im vergangenen Vereinsjahr. Der Präsident zeigte sich dankbar, dass die Anlässe im vergangenen Jahr sehr rege besucht wurden und an den sportlichen Anlässen die Athleten immer durch eine sehr grosse Fanschar aus Schupfartern unterstützt wurden.

Der Jahresbericht des technischen Leiters Nobert Strüver erinnerte an die erfolgreichen Faustballmeisterschaften im Winter und Sommer mit jeweils zwei Aufstiegen vom Team 1 und Team 2. In vielen interessanten und abwechslungsreichen Turnstunden durften die Teilnehmenden ihre Kondition wieder auf Vordermann bringen. Der Kassier Patrick Hasler erfreute die anwesenden Mitglieder mit einem sehr positiven Jahresergebnis. Dank dem erfolgreichen Turnerabend mit drei Mal ausverkauftem Haus, spülte es der Männerriege, durch ihren geleisteten Einsatz im Vorfeld sowie während des Anlasses, einen schönen «Batzen» in die Vereinskasse. Somit schloss die Männerriege ihr Vereinsjahr finanziell mit einem schönen Erfolg ab.

Nach dem geschäftlichen Teil leitete der Präsident Joe Hochstrasser zur Jubiläumsfeier über. Dazu konnte er auch ehemalige Mitglieder der Männerriege, Vereinsdelegationen und Mitglieder des Gemeinderates begrüssen. Bereits beim Apéro entstanden viele spannende Gespräche über vergangene Zeiten. Damit sich der Vorstand der Männerriege an diesem Abend etwas zurücklehnen konnte, wurden sie von der Musikgesellschaft Schupfart im Service unterstützt. Alle in weiss/schwarz mit Fliege gekleideten Musikantinnen und Musikanten überraschten die jubilierende Männerriege den ganzen Abend über mit ihrem Können im Service.

Schöne Bilder und Anekdoten

Während dem Geniessen des Salates startete auf der Leinwand eine Fotopräsentation von Anekdoten der letzten 50 Jahre. Viele schöne Bilder überraschten auch das eine oder andere Mitglied, welches sich auf dem Bild im ersten Moment gar nicht mehr erkannte. Es wurde viel gerätselt, gelacht und man erinnerte sich gerne an die alten, vergangenen, schönen Zeiten zurück. Später bot der Präsident der Männerriege einen beeindruckenden Rückblick der letzten 50 Jahre. Joe Hochstrasser stöberte in den Protokollen und den Korrespondenzen der letzten 49 Jahre und konnte, mit einem sehr grossen Aufwand, viele interessante Anekdoten entnehmen. So musste in einem Jahr etwa auf die Vereinsreise verzichtet werden, weil der «Pulver» fehlte. Und auf einer Velotour sorgte eine Gruppe von weiblichen Radfahrerinnen dafür, dass anschliessend der Akku beim grossen Teil der Männerriegler von einer Minute auf die andere wieder zu 100 Prozent geladen war. Denn eine Blösse wollte man sich ja vor den Radfahrerinnen nicht geben. Noch viele weitere, schöne Erinnerungen hatte der Präsident aus den Unterlagen entnehmen können und den anwesenden Gästen vorgetragen. Am Ende des Rück blickes erhielt Joe Hochstrasser für seine grosse Arbeit und die sehr schöne Präsentation viel Applaus.

Anschliessend war der Caterer m it dem Hauptgang bereits wieder bereit. Sepp Hohler und das «Anker»-Team aus Mumpf verwöhnten die Gesellschaft den ganzen Abend. Höhepunkt des Abends waren die Ehrungen. Den vier Gründungsmitgliedern Anton Füglistaller, Guido Erni, Beat Mathis und Peter Leubin wurde ein schöner Essenskorb mit einer Flasche Wein sowie einer persönlichen Etikette überreicht. Weiter wurden noch jene Mitglieder geehrt, welche viele Jahre im Vorstand waren oder über viele Jahre ein spezielles Amt ausgeübt haben. Auch sie wurden beschenkt. (mgt)