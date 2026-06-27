Von Alphornklängen bis zur Karibik

Am vergangenen Samstag, 20. Juni, luden die Kulturkommission Möhlin sowie der Museumsverein Möhlin zum Streetfoodfestival «Kulturvielfalt». Die Besucherinnen und Besucher durften sich nicht nur über diverse internationale Spezialitäten, sondern auch über ein vielfältiges musikalisches Programm freuen – zudem lockte ein Preis für den beliebtesten Stand.

Lilia Staiger

Im Rahmen ihres umfangreichen Jubiläumsprogramms zum 60-jährigen Bestehen veranstaltete die Kulturkommission Möhlin gemeinsam mit dem Museumsverein Möhlin einen Tag voller Kulinarik und Musik. Beim Streetfoodfestival «Kulturvielfalt» standen internationale Spezialitäten und musikalische Vielfalt im Mittelpunkt. Rund um das Dorfmuseum «Melihus» traf kulinarische Vielfalt auf Klänge von Alphorn- und Jagdhornbläsern bis hin zu karibischen Rhythmen. Zudem gestalteten Schülerinnen und Schüler der Musikschule Möhlin den musikalischen Rahmen der Veranstaltung mit.

Junge Tastenkünstler eröffneten das Festival

Bei hochsommerlichen Temperaturen begann das Streetfoodfestival um 11 Uhr und zog bereits unter anderem viele Familien an, die sich auf die musikalischen Darbietungen und die kulinarischen Angebote freuten. Zum Auftakt des Festivals zeigten acht Schülerinnen und Schüler der Musikschule Möhlin gemeinsam mit Klavierlehrerin Daria Würz ihr musikalisches Können am E-Piano und wurden dafür mit herzlichem Applaus belohnt.

Internationale Küche lockte die Besucher an

Um die Mittagszeit herrschte an den Essensständen reger Betrieb. Das Angebot reichte von traditionell zubereiteter Lasagne über portugiesische Bifana-Sandwiches bis hin zu würzig-scharfen indischen Currys. Hausgemachte Glaces, American Hotdogs, Crêpes und traditionelles Gebäck rundeten die kulinarische Vielfalt ab. Mit dabei waren Frauen des Circolo ACLI, My Spicy Kitchen, Guerilla Küche, Michi’s süsse Backoase und die Landfrauen Möhlin. Kinder boten ausserdem an einem eigenen Stand Sirup an. An der Museumsbar gab es erfrischende Cocktails und Kaffeespezialitäten. Rosanna Campione zeigte sich am frühen Nachmittag zufrieden mit der Nachfrage an ihrem Stand: «Ganz nach dem Motto ‹Lasagne macht glücklich›, freuen wir uns, den Besucherinnen und Besuchern eine warme klassische, hausgemachte Lasagne anzubieten.»

Saitenklänge von jungen Musikerinnen und Musikern

Gitarrenlehrer Günter Räuber und seine Schülerinnen stellten die Vielseitigkeit der Saiteninstrumente in den Mittelpunkt und begeisterten mit beliebten Liedern. Die jungen Musikerinnen und Musiker zeigten dabei, wie unterschiedlich die Gitarre eingesetzt werden kann – von ruhigen Melodien bis zu schwungvollen Stücken. Mit ihrem Auftritt sorgten sie für einen weiteren musikalischen Höhepunkt des Festivals. Alle mitwirkenden Kinder erhielten als Anerkennung kleine Präsente sowie einen Verpflegungsbetrag.

Karibische Klänge aus Ölfässern

Passend zu den heissen Temperaturen und viel Sonnenschein, brachte die Band Panskan mit ihren Steelpans für eineinhalb Stunden karibisches Flair nach Möhlin und sorgte mit ihren warmen Rhythmen für eine ausgelassene Atmosphäre. Bei der anschliessenden Zugabe liessen sich einige Zuhörinnen und Zuhörer sogar zum Tanzen mitreissen. Die besonderen Instrumente der Band werden traditionell aus Ölfässern gefertigt und verleihen der Musik ihren unverwechselbaren Klang. Panskan spielt bereits seit 30 Jahren zusammen. Hally, der musikalische Leiter von Panskan, stammt ursprünglich aus der Karibik und ist seit Beginn an mit dabei. Er brachte seine eigene musikalische Prägung ein und spielte bei einigen Stücken selbst mit. «Uns hat es Spass gemacht, bei diesem schönen Anlass dabei gewesen zu sein», merkte Claudia Seim nach dem Konzert an. Die Besucherinnen Marlene Böni und Rita Claessen schwärmten vom Konzert: «Die Band ist einfach toll – das ist gehobenes Niveau.»

Alphorn- und Jagdhornklänge als besonderer Höhepunkt

Auch traditionelle Klänge fanden ihren Platz: «D Alphörner vom Sunnebärg» und die Jagdhornbläser Fricktal sorgten mit ihren eindrucksvollen Darbietungen für besondere musikalische Momente. Während die Alphörner mit ihren weit tragenden Klängen eine ruhige, fast alpenländische Atmosphäre schufen, verliehen die Jagdhörner dem gutbesuchten Festivalabend eine kraftvolle und charakteristische Note.

«My Spicy Kitchen» wird zum kulinarischen Sieger gekürt

Die Besucherinnen und Besucher stimmten für ihren Lieblingsstand am Festival ab. Zum beliebtesten Stand wurde «My Spicy Kitchen» aus Elfingen gewählt. Mit würzigen indischen Gerichten überzeugten die Köche ihre Gäste und durften sich über ein «Kulturpaket» freuen. Dieses beinhaltete Tickets für Veranstaltungen von 4313 Kultur sowie einen Gutschein für einen Besuch der Tschamberhöhle.

Kulturvielfalt begeistert Gross und Klein

Iva Fromm, die sowohl Mitglied des Museumsvereins als auch der Kulturkommission ist, zog am Nachmittag ein erstes Fazit: «Trotz der heissen Temperaturen ist es ein gelungener Anlass mit vielen Highlights – wir freuen uns insbesondere auch über die Mitwirkung der Musikschule Möhlin sowie über die musikalische und kulinarische Vielfalt.»

Am Abend strömten nochmals zahlreiche Besucher zum Festival; bis 23 Uhr konnten die Gäste das vielseitige Angebot geniessen.

Weitere Infos zu den Veranstaltern: 4313kultur.ch / www.melihus.ch