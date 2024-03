Von «Alperose» bis «Zimetschtern»

Jetzt bekommt auch der Aargau sein Lager-Liederbüchlein

Über 200 Songtexte vom traditionellen Schweizer Liedgut über Schlager bis zu Welthits kompakt vereint zwischen Buchdeckeln. «Es ist Zeit für ein aktuelles Aargauer Lager-Liederbüchlein», sagt Jugendchorleiter Marcel Hasler aus Gipf-Oberfrick. Vorbestellungen werden bis Ende März entgegengenommen. Die Auslieferung ist für Mai geplant.

Simone Rufli

Das Bedürfnis, spontan ein Lied anzustimmen, sei bei den unterschiedlichsten Gelegenheiten da, weiss Marcel Hasler, «oft scheitert das Vorhaben dann aber an mangelnder Textkenntnis». Das soll sich nun ändern. «Das neue Aargauer Lager-Liederbüchlein im kompakten A6-Format lässt sich überallhin mitnehmen.» Die Erfahrungen, die mit einem Kantonalen Lager-Liederbüchlein in den Kantonen Thurgau, Zürich, St. Gallen und Schaffhausen gemacht wurden, seien vielversprechend.

Unterstützung aus der Ostschweiz

Die Idee für ein Aargauer Exemplar sei am Rande einer Tagung der Schweizerischen Chorvereinigung in Arosa entstanden, erzählt Marcel Hasler. «Als wir am Abend Lieder aus einem solchen Büchlein gesungen haben.» Marcel Hasler ist die treibende Kraft hinter dem Projekt im Kanton Aargau. Unterstützt wird der Gipf-Oberfricker Jugendchorleiter von Daniel Stamm. Der Musiklehrer aus der Ostschweiz hat, auf Nachfrage von Lehrpersonen, bereits anno 2017 ein erstes Lager-Liederbüchlein für den Kanton Thurgau herausgegeben. Mit dem Ergebnis, dass auch in anderen Kantonen der Wunsch nach einem derartigen Werk geweckt wurde. Inzwischen gibt es diese Büchlein auch in den Kantonen Zürich, St. Gallen und Schaffhausen – und hinter allen steckt viel Arbeit von Daniel Stamm.

«Daniel Stamms Erfahrungen waren sehr wertvoll», betont denn auch Marcel Hasler. «Er hat einen grossen Stamm von Liedtexten eingebracht, mitsamt den dazugehörigen Rechten.» Eine aufwändige Arbeit, musste doch jeder Komponist einzeln kontaktiert und um Erlaubnis für die Reproduktion gefragt werden. Die Rechte einholen ist das eine, die Rechte bezahlen das andere. «Das ist mit ein Grund, weshalb wir nur Texte wiedergeben und keine Noten.»

Bereits viele Vorbestellungen

In die Auswahl der Lieder waren viele Leute involviert. Eine erste Umfrage an Schulen und bei Jugendchören ergab eine Liste von rund 500 Liedern. «In einem zweiten Anlauf ging es dann darum, eine Rangliste zu erstellen», so Hasler. Am Ende schafften es gegen 220 Lieder, ins neue Büchlein aufgenommen zu werden. Es habe früher auch schon kleine Liederbüchlein gegeben für einzelne Organisationen wie Pfadi oder Jubla, noch nie aber so ein umfangreiches Sammelwerk. Neben dem Liederbüchlein im Format A6 gibt es eine A5-Version für Lagerleiter. Diese beinhaltet zusätzlich Akkorde, mit welchen die Lieder musikalisch begleitet werden können. Gemäss Marcel Hasler sind in den ersten zehn Tagen des Vorverkaufs bereits Vorbestellungen für 150 Begleitbücher und 500 Singbüchlein eingegangen und das aus über 50 Schulhäusern. «Wir rechnen mit rund 2000 verkauften Büchlein bis im Juni.» Der vergünstigte Vorverkauf läuft bis zum 31. März unter www.lieblingslieder.ch

Unterstützt von den Lehrpersonen, dem Schulleiterverband, den Jugendorganisationen und dem kantonalen Gesangsverband erscheint im Mai das Aargauer Lager-Liederbüchlein. Die 200 beliebtesten Lieder sind neu formatiert und an den richtigen Stellen mit Akkorden versehen. Jedes Lied ist so transponiert, dass der Tonumfang für alle Schüler/-innen und die Lehrperson gut singbar ist. Auch enthalten ist eine Sammlung bewährter Spiele, welche rund ums Lagerfeuer, während einer Klassenstunde oder eben im Kreis-Gesang durchgeführt werden können.