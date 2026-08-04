Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Vom Restaurant zum Dorf-Treff

  04.08.2026 Oberhof
Marianne Herzog im neuen Bistro. Foto: Simone Rufli
Marianne Herzog im neuen Bistro. Foto: Simone Rufli

Eine Familie erweckt den «Adler» in Oberhof zu neuem Leben

«Adler Treff» – der Name ist Programm. Das Dorf am Fuss des Benkerjochs soll wieder einen Ort haben, wo Menschen zusammenkommen – generationenübergreifend, mit ganz unterschiedlichen Bedürfnissen.

Simone ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote