Als die Eiszeit in Rheinfelden begann

  11.10.2025 Natur
Foto: zVg
Foto: zVg

Die Rheinfelderinnen und Rheinfelder haben lange von einer eigenen Kunsteisbahn geträumt. 1975 ging dieser Traum – dank dem Einsatz vieler Beteiligter – in Erfüllung. Zwei, die das Projekt erfolgreich vorangetrieben haben, erinnern sich.

Valentin Zumsteg

