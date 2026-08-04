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Vom Mut und der Zumutung

  04.08.2026 Möhlin
Gemeindeammann Loris Gerometta (Mitte) mit den Festrednern Nadine Condor vom Lehrertheater und dem Feuerwehrkommandanten Richard Urich. Fotos: Ronny Wittenwiler
Gemeindeammann Loris Gerometta (Mitte) mit den Festrednern Nadine Condor vom Lehrertheater und dem Feuerwehrkommandanten Richard Urich. Fotos: Ronny Wittenwiler

So war die Bundesfeier in Möhlin

Demokratie lebe nicht von Zuschauern, sagt der Gemeindeammann. Und am Rednerpult zeigt sich, was es stattdessen braucht.

Ronny Wittenwiler

Festreden können langweilig sein. Oder sie beginnen damit, dass eine erfahrene ...

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