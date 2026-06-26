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Vom Krieg zur Hoffnung

  26.06.2026 Frick

Am überkonfessionellen Anlass von Aglow Frick vom 6. Juni berichtete Florida Zimmermann (Jg. 1975) aus ihrem bewegten Leben. Aufgewachsen in Libanons Hauptstadt Beirut inmitten von Krieg, Unsicherheit und Radikalisierung, geprägt von familiären Konflikten, häufigen ...

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