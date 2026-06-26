Vom Krieg zur Hoffnung

Am überkonfessionellen Anlass von Aglow Frick vom 6. Juni berichtete Florida Zimmermann (Jg. 1975) aus ihrem bewegten Leben. Aufgewachsen in Libanons Hauptstadt Beirut inmitten von Krieg, Unsicherheit und Radikalisierung, geprägt von familiären Konflikten, häufigen ...

Am überkonfessionellen Anlass von Aglow Frick vom 6. Juni berichtete Florida Zimmermann (Jg. 1975) aus ihrem bewegten Leben. Aufgewachsen in Libanons Hauptstadt Beirut inmitten von Krieg, Unsicherheit und Radikalisierung, geprägt von familiären Konflikten, häufigen Ortswechseln und Aufenthalten in Deutschland, Kuwait und dem Libanon, fand sie erst kurz vor ihrem elften Geburtstag durch eine Pflegefamilie eine neue Heimat in der Schweiz. (mgt)