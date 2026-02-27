Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Vom Kleinbasler Aussenseiter zum ganzheitlichen Ökonom

  27.02.2026 Persönlich
Rolf Steppacher. Foto: zVg
Rolf Steppacher. Foto: zVg

Rolf Steppacher verbindet Wissenschaft und Glaube

Dr. rer. pol. Rolf Steppacher, emeritierter Dozent für ökologische Ökonomie, hat zeitlebens an der Integration verschiedener wissenschaftlicher Zugänge gearbeitet. Auch Psychologie und Religion gehören dazu. Es ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote