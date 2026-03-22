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«Vom Grosi bekam ich die allererste Schallplatte»

  22.03.2026 Persönlich
Jürg Hausers Interesse gehört den Platten und deren Geschichte. Foto: Petra Schumacher
Jürg Hausers Interesse gehört den Platten und deren Geschichte. Foto: Petra Schumacher

Jürg Hauser besitzt eine riesige Plattensammlung, in einem Bunker in Kaisten

Musik war schon immer ein Teil von seinem Leben. Jürg Hauser spielt Schlagzeug, hört gern Hard Rock und Heavy Metal und sammelt mit Leidenschaft Schallplatten. Im ehemaligen Munitionsdepot in ...

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