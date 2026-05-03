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Vom Bienenhaus zur Marienkapelle

  03.05.2026 Fokus
Wunderschön gelegen am Fuss der Chorndletehalde. Foto: Simone Rufli
Wunderschön gelegen am Fuss der Chorndletehalde. Foto: Simone Rufli

Zuerst von Bienen bewohnt, dann versetzt und landwirtschaftlich genutzt, geriet es als Jugend-Treffpunkt in Verruf. Die Geschichte des Häuschens am Waldrand oberhalb von Frick ist wechselhaft – bis es vor 30 Jahren seine Bestimmung fand.

«Seit 1996 steht das schmucke ...

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