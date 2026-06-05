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Volltreffer nach der Hochzeit

  05.06.2026 Gansingen
Unter dem Kommando der Braut Hanna schoss Tobias Lüthi ein starkes Resultat.
Unter dem Kommando der Braut Hanna schoss Tobias Lüthi ein starkes Resultat.

Ein super Anlass war das diesjährige Feldschiessen auf dem Schiessplatz in Gansingen. Das grösste Schützenfest der Welt wurde im Sparblig einmal mehr zelebriert und der Tradition mit einer sehr guten Teilnahme die Ehre erwiesen. Auch ein Brautpaar gab dem Sparblig die Ehre.

Der ...

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