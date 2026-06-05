Volltreffer nach der Hochzeit

Ein super Anlass war das diesjährige Feldschiessen auf dem Schiessplatz in Gansingen. Das grösste Schützenfest der Welt wurde im Sparblig einmal mehr zelebriert und der Tradition mit einer sehr guten Teilnahme die Ehre erwiesen. Auch ein Brautpaar gab dem Sparblig die Ehre.

Ein super Anlass war das diesjährige Feldschiessen auf dem Schiessplatz in Gansingen. Das grösste Schützenfest der Welt wurde im Sparblig einmal mehr zelebriert und der Tradition mit einer sehr guten Teilnahme die Ehre erwiesen. Auch ein Brautpaar gab dem Sparblig die Ehre.

Der Schiessverein Gansingen durfte das diesjährige Feldschiessen auf dem Schiessplatz in Gansingen durchführen. Trotz sehr warmen Temperaturen an allen Schiesstagen pilgerte eine beachtliche Anzahl Schützinnen und Schützen in den Sparblig. Ganze 284 Teilnehmende bestritten auf dem Schiessplatz im Sparblig das Feldschiessen, eine sehr erfreuliche Teilnehmerzahl. Für die Schützengesellschaft Wil/Mettauertal nahmen 105 Tellssöhne und Tellstöchter teil und für den Schiessverein Gansingen schossen 179 Schützinnen und Schützen. Die Kranzquote lag bei knapp 50 Prozent, leider bekommt nicht jeder das begehrte Kranzabzeichen. Damit aber möglichst alle etwas vom Feldschiessen mit nach Hause nehmen können, wurde auch in diesem Jahr der bekannte und begehrte Gruppen-Plauschwettkampf lanciert. 19 Gruppen meldeten sich für diesen Wettkampf an und es war auch in diesem Jahr spannend bis zum Schluss. Den Wanderpokal gewann wie bereits im letzten Jahr die Gruppe «Militärpolizei» mit zehn Punkten Vorsprung vor der Gruppe «Mönthaler und anderi», die 1 Punkt Vorsprung auf die drittplatzierte Gruppe «s’Erdine» hatte.

Brautpaar sorgt für besonderen Moment

Ein grosses Highlight war das Brautpaar, welches am Samstagnachmittag auf dem Schiessplatz Sparblig eintraf. Das langjährige Mitglied vom Schiessverein Gansingen und amtierender Jungschützenleiter, Tobias Lüthi, durfte am Samstag seinen grossen Tag feiern. Sichtlich überrascht wurde er nach Gansingen chauffiert, um am Feldschiessen unter Kommandierung seiner Frau Hannah teilzunehmen. Er hielt dem Druck stand und schoss, ohne Hilfsmittel, die er sich sonst gewohnt ist, hervorragende 67 Punkte. Das Brautpaar genoss den Abstecher in den Sparblig.

Extra Stand für Unerfahrene

Dieses Jahr wurde erstmals ein Stand speziell für die unerfahrenen Schützinnen und Schützen aufgebaut. Im Aussenbereich durften alle, die sich etwas unsicher fühlten, von erfahrenen Schützen erklären lassen, was genau zu tun ist. Sie durften sich auch gleich hinters Gewehr legen und einmal ohne Knall und Rauch einen Versuch starten. Dieser Ausbildungsplatz wurde rege genutzt und die Teilnehmer waren begeistert von dieser Idee.

Nebst der super Teilnehmerzahl gab es weitere Highlights. Andi Erdin (SV Gansingen) erzielte als einziger Schütze im Kanton Aargau (8576 Teilnehmende) das Maximum von 72 Punkten und wurde somit Festsieger auf dem Schiessplatz im Sparblig Gansingen. Weiter haben Mathias Senn und Martin Weiss nur einen Punkt weniger erzielt, beide ebenfalls vom SV Gansingen. Sie durften ein goldenes Kranzabzeichen entgegennehmen. Claude Chenaux (SV Gansingen) hat ebenfalls ein Spitzenresultat von 70 Punkten erzielt. Als beste Dame wurde Barbara Bircher (SG Wil/Mettauertal) mit 66 Punkten ausgezeichnet, als bester Junior U21 mit ebenfalls 66 Punkten durfte Luca Moser (SV Gansingen) einen Preis in Empfang nehmen, beste Juniorin U17 war Anja Erdin (SV Gansingen) mit 65 Punkten. Eine super Leistung wurde von Veteran Sepp Zumsteg (SV Gansingen) mit 66 Punkten erreicht und als bester Seniorveteran wurde Manfred Schaffner (ebenfalls SV Gansingen) mit 65 Punkten ausgezeichnet.

In diesem Jahr war als jüngster Teilnehmer Tom Kramer mit Jahrgang 2016 mit dabei und als ältester Teilnehmer das langjährige und treue Mitglied vom Schiessverein Gansingen Kurt Andres mit Jahrgang 1942. (mgt)