Volltreffer: FC Rheinfelden erhält Schlüssel für neues Clublokal

Die Stadt hat dem FC Rheinfelden das neue Garderobengebäude im Schiffacker übergeben. Der FC Rheinfelden ist mit dem Innenausbau des Clublokals fast fertig, ein Einweihungsfest ist für den kommenden Frühling geplant.

Stadträtin Susanna Schlittler hat am vergangenen Montag FC Rheinfelden-Präsident Dominik Tanner den Schlüssel für das neue Garderobengebäude mit Vereinslokal übergeben. «Mit den zusätzlichen vier Garderoben schaffen wir die Ausgangslage, damit unser Verein der hohen Nachfrage von Kindern und Jugendlichen gerecht werden kann», sagte Tanner bei der Schlüsselübergabe erfreut.

Ergänzung für Räumlichkeiten im ehemaligen Schützenhaus

Das neue Garderobengebäude ergänzt die Räumlichkeiten im ehemaligen Schützenhaus auf dem Schiffacker. Die Stadt hat in Zusammenarbeit mit dem Fussballclub das Gebäude samt Beiz, Garderoben und sanitären Anlagen gemeinsam geplant. Die Stadt erstellt und finanziert das Gebäude. Das Clublokal vermietet sie an den FC Rheinfelden. Die Baukosten belaufen sich auf rund 2,3 Millionen Franken, womit der im Juni 2021 bewilligte Kredit in der Höhe von 1,75 Millionen Franken überschritten wird. Gründe dafür sind Lieferprobleme und Kostensteigerungen. Dadurch kam es auch bei der Terminplanung des Bauprojekts zu Verzögerungen. Der FC Rheinfelden mietet das Clublokal inklusive Küche von der Stadt im sogenannten Edelrohbau und übernimmt den Innenausbau der Räumlichkeiten. Diese Arbeiten sind ebenfalls fast abgeschlossen. Im Neubau befinden sich unter anderem neue Garderoben, Toiletten und Duschräume. Im Erdgeschoss entsteht das Clublokal mit Beizli und Terrasse hin zum Fussballfeld. Der FC Rheinfelden hat für den Innenausbau aus eigenen Mitteln rund 250 000 Franken investiert. Zur Finanzierung hat der Club ein Crowdfunding durchgeführt. Am 16. Dezember organisiert der Verein zudem einen Sponsorenlauf. Als Pächter hat der FC Rheinfelden Ewa und Eric Heini verpflichtet, welche in Rheinfelden bereits das Restaurant der KuBa Freizeitcenter AG (Kunsteisbahn und Strandbad) betreiben. Der Fussballclub Rheinfelden ist mit über 500 Mitgliedern, davon rund ein Drittel Frauen und Mädchen, einer der grössten Fussballvereine der Region und verzeichnet nach wie vor ein grosses Wachstum, vor allem im Nachwuchsbereich. Mit dem neuen Gebäude erhält der Verein nun die schon lange benötigte Infrastruktur im Schiffacker. (mgt)