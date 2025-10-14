Immobilien
VOLLEYBALLTEAM STEIN IM TRAININGSLAGER

  14.10.2025 Stein, Sport

Das Volleyballteam Stein veranstaltete Ende August ein Trainingslager in Sursee, um sich optimal auf die neue Saison vorzubereiten. An den beiden Tagen standen jeweils zwei intensive Trainingseinheiten von rund 2,5 Stunden auf dem Programm. Inhaltlich boten die Einheiten ein breites und ...

