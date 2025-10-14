VOLLEYBALLTEAM STEIN IM TRAININGSLAGER

Das Volleyballteam Stein veranstaltete Ende August ein Trainingslager in Sursee, um sich optimal auf die neue Saison vorzubereiten. An den beiden Tagen standen jeweils zwei intensive Trainingseinheiten von rund 2,5 Stunden auf dem Programm. Inhaltlich boten die Einheiten ein breites und ...

Das Volleyballteam Stein veranstaltete Ende August ein Trainingslager in Sursee, um sich optimal auf die neue Saison vorzubereiten. An den beiden Tagen standen jeweils zwei intensive Trainingseinheiten von rund 2,5 Stunden auf dem Programm. Inhaltlich boten die Einheiten ein breites und forderndes Spektrum: Von Grundlagentraining und gezielten Aufschlagvariationen über Block- und Angriffstechniken bis hin zu intensiven Matchsituationen wurde nichts ausgelassen. Auch die Freizeitgestaltung kam nicht zu kurz und der Teamgeist wurde weiter gestärkt. Die neue Saison startet am kommenden Sonntag mit dem Auswärtsspiel gegen den SV Olten 2. (mgt)