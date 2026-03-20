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Volleyballclub sucht Spielerinnen für die 2. Liga

  20.03.2026 Rheinfelden

Nach dem Aufstieg in die 2. Liga ist der Volleyballclub Rheinfelden auf der Suche nach motivierten Spielerinnen. Wer Freude am Volleyball hat, bereits Erfahrung mitbringt und in der kommenden Saison Teil eines engagierten Teams werden möchte, ist herzlich eingeladen, an einem der ...

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