Volleyballclub sucht Spielerinnen für die 2. Liga

Nach dem Aufstieg in die 2. Liga ist der Volleyballclub Rheinfelden auf der Suche nach motivierten Spielerinnen. Wer Freude am Volleyball hat, bereits Erfahrung mitbringt und in der kommenden Saison Teil eines engagierten Teams werden möchte, ist herzlich eingeladen, an einem der ...

Nach dem Aufstieg in die 2. Liga ist der Volleyballclub Rheinfelden auf der Suche nach motivierten Spielerinnen. Wer Freude am Volleyball hat, bereits Erfahrung mitbringt und in der kommenden Saison Teil eines engagierten Teams werden möchte, ist herzlich eingeladen, an einem der Probetrainings teilzunehmen Diese finden statt am Dienstag, 24. März, und Donnerstag, 9. April, jeweils um 19.45 Uhr in der neuen Engerfeldhalle in Rheinfelden. (mgt)

Interessierte melden sich unter: info@vbc-rheinfelden.ch oder 079 347 75 78