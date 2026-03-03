Volleyballclub Rheinfelden bereit für das U14-Turnier

Der Volleyballclub Rheinfelden freut sich auf ein sportliches Wochenende: Bereits zum zweiten Mal findet am Sonntag, 8. März, das grosse U14-Turnier statt. Nach der gelungenen Austragung im letzten Jahr werden erneut zahlreiche Nachwuchsteams in der Engerfeldhalle begrüsst. Insgesamt ...

Der Volleyballclub Rheinfelden freut sich auf ein sportliches Wochenende: Bereits zum zweiten Mal findet am Sonntag, 8. März, das grosse U14-Turnier statt. Nach der gelungenen Austragung im letzten Jahr werden erneut zahlreiche Nachwuchsteams in der Engerfeldhalle begrüsst. Insgesamt nehmen 68 Teams teil. Mädchen-, Jungs- und Mixed-Teams treten in drei verschiedenen Kategorien gegeneinander an. Gespielt wird in sechs Hallen mit insgesamt 13 Feldern. Damit ist im Engerfeld den ganzen Tag über Betrieb und es laufen parallel zahlreiche spannende Volleyballpartien.

Es ist das fünfte und letzte Turnier für die Rookies-Kategorie in dieser Saison. Entsprechend zählt jeder Punkt, denn die drei besten Teams qualifizieren sich für die Finalissima in Zofingen am Wochenende vom 21. und 22. März, wo schliesslich um die Medaillen gespielt wird.

«Natürlich soll neben dem Sport auch das Zusammensein nicht zu kurz kommen. In der Turnierbeiz können sich Spielerinnen, Spieler und Gäste verpflegen und eine Pause einlegen. Zuschauerinnen und Zuschauer sind herzlich willkommen, um die jungen Teams zu unterstützen», teilt der Verein mit. Mit dem grossen Engagement der Organisatoren, Helferinnen und Helfer vom Volleyballclub Rheinfelden verspricht das U14-Turnier erneut ein sportliches Highlight zu werden. (mgt)