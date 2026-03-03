Immobilien
Volleyballclub Rheinfelden bereit für das U14-Turnier

  03.03.2026 Rheinfelden

Der Volleyballclub Rheinfelden freut sich auf ein sportliches Wochenende: Bereits zum zweiten Mal findet am Sonntag, 8. März, das grosse U14-Turnier statt. Nach der gelungenen Austragung im letzten Jahr werden erneut zahlreiche Nachwuchsteams in der Engerfeldhalle begrüsst. Insgesamt ...

