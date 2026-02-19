Volleyball-Spass für die Jüngsten

Jeden Donnerstag lernen knapp 20 Kinder in der Sporthalle Hofstatt in Kaisten das 1x1 des Volleyballs. Mit viel Spiel, Spass und Teamgeist üben die Jüngsten von Smash 05 Laufenburg-Kaisten ...

Der Verein Smash 05 aus Laufenburg-Kaisten überzeugt mit seiner guten Jugendarbeit

Jeden Donnerstag lernen knapp 20 Kinder in der Sporthalle Hofstatt in Kaisten das 1x1 des Volleyballs. Mit viel Spiel, Spass und Teamgeist üben die Jüngsten von Smash 05 Laufenburg-Kaisten Pässe, Aufschläge und erste Angriffe – und zeigen stolz, was sie gelernt haben.

Jeden Donnerstag verwandelt sich die Sporthalle Hofstatt in eine volleyballerische K ids-A rena. K napp 20 Nachwuchs-Volleyballerinnen und -volleyballer zwischen acht und zwölf Jahren lernen die Grundzüge des Spiels. Letzte Saison hatte das Übungsleiterteam bewusst darauf verzichtet, mit den Jüngsten zu Turnieren zu gehen. Fast alle Kinder waren neu, und das Ziel war, die ersten Volleyball-Kenntnisse zu festigen – ohne Druck: Sie sollen Pässe, Manchetten und den Service können, ein Grundverständnis für Volleyball entwickeln und nicht einfach nur «draufhämmern» können. Diese Saison sind die Kinder soweit und zeigen, was sie in den vergangenen Monaten gelernt hatten.

U11 mit aktivem Modus

Während die Jüngeren noch in der U11-Kategorie antreten, konnten die Älteren im U14-Rookies-Format spielen. Bei den U11-Turnieren gelten spezielle Regeln: Nach dem Service wird der Ball mit Manchette oder Pass angenommen, der zweite Ball wird gefangen und rübergeworfen – das ist eine Mischung aus klassischem Volleyball und «Ball über die Schnur». Weil nach jedem Ball, der über das Netz geht, rotiert werden muss, sind die Kinder immer aktiv mit dabei und ständig in Bewegung.

Die Jüngsten hatten riesigen Spass, nicht zuletzt, weil es zwischen den Matches Spieleparcours gab, die in den Pausen für Abwechslung sorgten.

U14 mit Spielerleichterung

Die U14-Rookies spielen bereits «fast richtiges» Volleyball: Der zweite Ball wird noch gefangen und mit einem Auto-Pass weitergespielt. So konnten die Kinder erste Angriffe üben und Schritt für Schritt ihr Spielverständnis vertiefen. Das konnten sie an den bisherigen zwei Turnieren zeigen. Sie konnten sogar einige Spiele gewinnen, was die Motivation natürlich noch mehr steigerte.

Kinder-Eltern-Turnier

Ein besonderer Höhepunkt war das vorweihnachtliche Training, zu dem die Eltern eingeladen worden waren. Die Kinder konnten ihren Mamis und Papis zeigen, wie man korrekt passt oder eine Manchette spielt. Man merkte, dass die Kinder einiges im Training gelernt hatten, schliesslich kehrten sie die Rollen um und mutierten in diesem Training zu Trainern.

Dass das Trainerteam seine Arbeit hervorragend macht, zeigen die Zahlen: Seit letzter Saison hat kaum ein Kind mit Volleyball aufgehört, einige der jungen Sportbegeisterten konnte man sogar in das höhere U16-Team weitergeben. Mittlerweile gibt es bei dem Laufenburg-Kaister Verein sogar eine längere Warteliste. Smash 05 beweist: Volleyball kann für Kinder nicht nur lehrreich, sondern vor allem eines sein – ein Riesenspass. (mk/)