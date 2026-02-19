Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Volleyball-Spass für die Jüngsten

  19.02.2026 Laufenburg, Sport
Viel Spass bei den Spielen hatte die U11-Mannschaft von Smash 05. Foto: zVg
Viel Spass bei den Spielen hatte die U11-Mannschaft von Smash 05. Foto: zVg

Der Verein Smash 05 aus Laufenburg-Kaisten überzeugt mit seiner guten Jugendarbeit

Jeden Donnerstag lernen knapp 20 Kinder in der Sporthalle Hofstatt in Kaisten das 1x1 des Volleyballs. Mit viel Spiel, Spass und Teamgeist üben die Jüngsten von Smash 05 Laufenburg-Kaisten ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote