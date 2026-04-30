Volleyball mit Spass

Am Wochenende fand die 31. Auflage der Volley-Night des Volleyballclubs Stein statt. Von 17 Uhr bis weit nach Mitternacht, gegen 1.30 Uhr, sorgten 24 Teams für spannende Spiele und eine mitreissende Atmosphäre in der Sporthalle.

Erfolg für den Volleyballclub Stein

Am Wochenende fand die 31. Auflage der Volley-Night des Volleyballclubs Stein statt. Von 17 Uhr bis weit nach Mitternacht, gegen 1.30 Uhr, sorgten 24 Teams für spannende Spiele und eine mitreissende Atmosphäre in der Sporthalle.

Die Spiele boten ein hohes, begeisterndes Niveau. Während die Profis um den Titel kämpften, zeigten auch die Plausch-Teams, dass sie mit viel Leidenschaft und Spass am Spiel dabei waren.

In der Kategorie der Profis setzte sich das Team «Wo isch de Fisch» durch und sicherte sich den 1. Platz. Mit einer beeindruckenden Teamleistung und strategischem Spiel überzeugten sie Zuschauer und Konkurrenz gleichermassen. Im Plausch-Wettbewerb triumphierte das Team «Die Volleybärenbande». Auch sie zeigten grossartige Leistungen und sorgten für viel Freude auf dem Spielfeld.

Die 31. Volley-Night des VBC Stein war ein voller Erfolg und festigte einmal mehr den Stellenwert des Volleyballsports in der Region. (ap/)