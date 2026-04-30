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Volleyball mit Spass

  30.04.2026 Stein, Sport
Spannende Wettkämpfe lieferten sich nächtens die Volleyballer. Foto: zVg
Spannende Wettkämpfe lieferten sich nächtens die Volleyballer. Foto: zVg

Erfolg für den Volleyballclub Stein

Am Wochenende fand die 31. Auflage der Volley-Night des Volleyballclubs Stein statt. Von 17 Uhr bis weit nach Mitternacht, gegen 1.30 Uhr, sorgten 24 Teams für spannende Spiele und eine mitreissende Atmosphäre in der Sporthalle.

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