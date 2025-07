Volley Smash 05 wird 20

Der Volleyballverein Volley Smash 05 Laufenburg-Kaisten feiert sein 20-jähriges Bestehen. Was 2005 aus dem Zusammenschluss der beiden Vereine VBC Kaisten und SC Laufenburg entstand, ist heute eine etablierte Adresse im Aargauer Volleyball – mit einer stolzen Geschichte, sportlichen Erfolgen und einem aktiven Vereinsleben.

Die Geburtsstunde des Vereins war im Jahr 2005 im damalige «Roten Löwen». Am 22. April trafen sich die beiden Vereine VBC Kaisten und SC Laufenburg in getrennten Sälen, um über die Fusion abzustimmen. Kurz darauf war klar: Die beiden Clubs würden künftig gemeinsam auftreten, um Synergien zu nutzen. Die Namenswahl war kein Zufall: Er sollte neutral, aber dennoch volleyballbezogen sein – so entstand «Volley Smash». Die «05» steht für das Gründungsjahr, und die beiden Gemeinden Laufenburg und Kaisten durften selbstverständlich nicht fehlen. Daraus entstand der gemeinsame Verein Volley Smash 05 Laufenburg-Kaisten mit insgesamt 246 Mitgliedern.

Top-Adresse im Jugendbereich

Besonders in der Nachwuchsarbeit hat sich der Verein über die Jahre einen Namen gemacht. Mädchen- und Knabenteams holten regelmässig Medaillen an den Aargauer und Schweizer Meisterschaften. Auch heute noch engagiert sich die Trainer-Equipe, um den Kinder und Jugendlichen möglichst spannende und abwechslungsreiche Trainings zu bieten.

Sportlich gesehen war der Aufstieg in die NLA das bislang grösste Highlight: 2009 stieg das Herren 1 in die höchste Schweizer Spielklasse auf und spielte fünf Jahre lang auf höchstem Niveau mit. Auch die Teams in den unteren Ligen zeigten starke Leistungen – von der 2. bis zur 5. Liga wurde engagiert gespielt, oft mit viel Herzblut und über Jahre hinweg in stabilen Mannschaften. Gerade in diesen Ligen entstand ein starker Teamgeist, der den Verein prägte und viele junge Talente langfristig band.

Mehr als nur Volleyball

Von Anfang an wurde bei Volley Smash 05 Laufenburg-Kaisten grosser Wert auf ein lebendiges Vereinsleben gelegt. In der Vergangenheit wurden immer wieder neue Ideen ausprobiert – etwa das Turnier «Three Elements» mit Spielen auf Rasen, Sand und in der Halle, oder die eigene Fasnacht-Bar. Heute prägen das interne Weihnachtsturnier, das Volley-Grümpeli und vor allem das Engagement an der hela mit der beliebten Volley-Beiz das Vereinsjahr. Ausserdem wurden mehrere Schweizer Meisterschaften erfolgreich durchgeführt.

Jubiläumsjahr mit vielen Highlights

Das Jubiläumsjahr startete offiziell mit der Generalversammlung am vergangenen Freitag. Das OK-Team organisiert über das Jahr hinweg verschiedene Veranstaltungen. Der erste grosse Event ist am 23./24. August 2025: die Aargauer Beachvolleyball-Meisterschaft in Kaisten – inklusive Beachparty und Beer Pong-Turnier. Im Herbst ist der Verein wieder an der hela vertreten mit seiner Volley-Beiz. Das OK-Team hat einen speziellen «Smashiversary Burger» kreiert und die Hütte wird mit vielen Erinnerungen geschmückt. Den krönenden Abschluss bildet die grosse Jubiläumsparty am Samstag, 30. Mai 2026, um zwei Jahrzehnte Volleyballleidenschaft, Gemeinschaft und Vereinsgeschichte zu feiern. (mgt)

Aktuelle Infos und weitere Programmpunkte gibt’s hier: www.smash05.ch/20-jahr-jubilaeum