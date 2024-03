Volley Smash 05 steht im Cup-Final

Damen-Team siegt souverän

Das Damen 1 von Volley Smash 05 Laufenburg-Kaisten zieht wie schon vergangene Saison in den Aargauer Cup-Final ein. Im Halbfinal bezwingen sie den SV Olten deutlich mit 3:0.

Auf dem Papier war die Ausgangslage klar: Das Damen 1 von Volley Smash 05 Laufenburg-Kaisten holte vergangene Saison den Meister- und Cup-Titel und ist in der laufenden Meisterschaft Dritter in der 2. Liga. Olten spielt zwei Ligen tiefer in der 3. Liga Classic. Doch das heisst im Cup nichts: Olten hat schliesslich schon ein 2. Liga-Team aus dem Cup geworfen.

Daher nahmen die Spielerinnen von Laufenburg-Kaisten die Gegnerinnen nicht auf die leichte Schulter. Der Start ins Spiel war etwas nervös. Volley Smash 05 startete mit einem Servicefehler, auch sonst stimmte die Abstimmung bei den ersten paar Bällen noch nicht ganz; bis Mitte des ersten Satzes. Ab dann zeigte das Team von Trainer Mike Fehlmann eine praktisch fehlerfreie Leistung. 25:15 ging Satz 1 an die Favoritinnen. Im zweiten Durchgang lag das Team nach ein paar Annahmefehlern mit 0:4 hinten. Doch dieser Rückstand wurde schnell wieder wettgemacht. Laufenburg-Kaisten schoss Olten mit seinen Services ab und plötzlich stand es 14:4. Satz zwei gewann das Team mit 25:10, Satz 3 sogar zu 25:9. Olten hatte grosse Mühe mit den starken Services von Volley Smash 05, wie auch mit dem schnellen Angriffsspiel. Nach einer Stunde und fünf Minuten war der Finaleinzug geschafft.

Herren schaffen Coup nicht

Auch das Herren 1 von Volley Smash 05 stand im Cup-Halbfinal. Nach dem grandiosen Sieg im Viertelfinal gegen den Tabellenzweiten der 2. Liga Volley Wyna trafen sie im Halbfinal auf den VBC Windisch, eine altbekannte Mannschaft mit vielen ehemaligen NLB- und NLA-Spielern. Das Herren 1 konnte nicht ans Spiel vom Viertelfinal anknüpfen und musste sich – trotz kämpferischer Leistung – mit 0:3 geschlagen geben.

Weil gleich zwei Teams von Volley Smash 05 Laufenburg-Kaisten im Cup-Halbfinal standen, spendierte der Vorstand den Teams einen Car, der sie und die Fans nach Seon brachte. Im Car war schon bei der Hinfahrt eine top Stimmung. Auch die Niederlage der Herren tat der Stimmung bei der Heimfahrt keinen Abruch.

Beide Teams möchten sich noch bei allen mitgereisten Fans bedanken. Der Aargauer Cup-Final findet am Sonntag, 24. März, in Zofingen statt. Gegner ist der DTV Künten. (mgt)