Volley Smash 05 krönt Saison mit Aufstieg

  12.03.2026 Laufenburg, Sport
Die 4.-Liga_Damen von Volley Smash 05 feiern ihren Sieg und Aufstieg in die 3. Liga Classic. Foto: zVg
4. Liga: BSC Zelgli Aarau – Volley Smash 05 Damen 2 0:3

Die 4.-Liga-Damen von Volley Smash 05 Laufenburg-Kaisten blicken auf eine starke Saison zurück. Schon nach den ersten beiden Spielen deutete sich an, dass in diesem Team viel Potenzial steckt. Am Ende wurde die ...

