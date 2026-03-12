Volley Smash 05 krönt Saison mit Aufstieg

Die 4.-Liga-Damen von Volley Smash 05 Laufenburg-Kaisten blicken auf eine starke Saison zurück. Schon nach den ersten beiden Spielen deutete sich an, dass in diesem Team viel Potenzial steckt. Am Ende wurde die ...

4. Liga: BSC Zelgli Aarau – Volley Smash 05 Damen 2 0:3

Die 4.-Liga-Damen von Volley Smash 05 Laufenburg-Kaisten blicken auf eine starke Saison zurück. Schon nach den ersten beiden Spielen deutete sich an, dass in diesem Team viel Potenzial steckt. Am Ende wurde die Erfolgsgeschichte mit dem Aufstieg in die 3. Liga Classic gekrönt.

Mit 20 Spielerinnen verfügt das Team in dieser Saison über ein aussergewöhnlich grosses Kader – eine komfortable Situation, die es in den Vorjahren nie wirklich gab. Die letzten Jahre kämpfte das Team immer mit einem Mangel an Spielerinnen. Das grosse Kader erleichtert nicht nur die Trainingsplanung, sondern bringt auch neue Impulse und zusätzliche taktische Möglichkeiten. Besonders auffällig ist die grosse Altersspanne im Team: Sie reicht von 14 bis 45 Jahren und vereint viel Erfahrung mit motivierten Neuzugängen.

Holpriger, aber erfolgreicher Start

Das erste Saisonspiel im Oktober 2025 gegen den SV Tägerig war von Nervosität geprägt. Kommunikation und Abstimmung funktionierten noch nicht reibungslos, und man merkte, dass sich die neue, vielfältige Mannschaft erst finden musste. Dennoch setzten sich die Smasherinnen dank Kampfgeist mit 3:0 durch – ein Ergebnis, das klarer ausfiel als der Spielverlauf.

Im zweiten Spiel gegen den VBC Kanti Baden präsentierte sich das Team bereits eingespielter. Die Partie war spannend, mit langen Ballwechseln und viel Einsatz auf beiden Seiten. Trotz der klaren Leistungssteigerung verloren die Smasherinnen 1:3 – dafür waren die Fortschritte aber für alle sichtbar.

Starke Vorrunde und eine spektakuläre Rückrunde

Bis zur Winterpause holte das Team in allen Spielen jeweils drei Punkte und legte so eine solide Basis für die Saison. Besonders wichtig war das Rückrundenspiel gegen den VBC Kanti Baden: Mit einem 3:1 Sieg revanchierten sich die Smasherinnen für die Niederlage in der Vorrunde und zogen in der Tabelle mit dem Spitzenreiter gleich.

In den restlichen Spielen liess das Team nichts mehr anbrennen. Alle Partien wurden deutlich mit 3:0 oder 3:1 gewonnen. Während das Laufenburg-Kaister Damenteam konstant punktete, liessen die Konkurrentinnen von Kanti Baden gegen den Drittplatzierten einen wichtigen Punkt liegen. Und das war mit ein Grund, weshalb schliesslich die Damen von Smash 05 neu als Leader zuoberst in der Tabelle standen.

Aufstieg perfekt gemacht

Am 7. März folgte schlussendlich der Höhepunkt der Saison: In einem Auswärtsspiel besiegte Volley Smash 05 den gastgebenden Verein BSC Zelgli Aarau souverän mit 3:0 und sicherte sich damit den Aufstieg in die 3. Liga Classic. Dies war ein verdienter Lohn für die starke Entwicklung, welche das Team über die ganze Saison hinweg gezeigt hatte. Nach diesem Aufstieg wartet noch ein weiteres Highlight, denn am 22. März spielt das Team in Zofingen gegen den VBC Stein, den Sieger der anderen 4.-Liga-Gruppe. Im Final geht es um den Titel des 4.-Liga-Ligameisters. (jum/)