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Volley Möhlin stellt kein 1. Liga-Team mehr

  17.04.2026 Möhlin, Sport
Einige Teams hatten Höhenflüge, andere mussten bittere Niederlagen einstecken: Volley Möhlin blickt auf eine aufregende Saison zurück. Foto: Aline Bieri
Einige Teams hatten Höhenflüge, andere mussten bittere Niederlagen einstecken: Volley Möhlin blickt auf eine aufregende Saison zurück. Foto: Aline Bieri

Freiwilliger Abstieg ist beschlossene Sache

Zehn Teams von Volley Möhlin nahmen an der Saison 2025/26 teil. Es gab Höhenflüge und bittere Niederlagen. Das Damen 1 steigt freiwillig in die 2. Liga ab und braucht einen neuen Coach.

Regula Rügge

Das ...

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