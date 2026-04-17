Volley Möhlin stellt kein 1. Liga-Team mehr

Zehn Teams von Volley Möhlin nahmen an der Saison 2025/26 teil. Es gab Höhenflüge und bittere Niederlagen. Das Damen 1 steigt freiwillig in die 2. Liga ab und braucht einen neuen Coach.

Freiwilliger Abstieg ist beschlossene Sache

Zehn Teams von Volley Möhlin nahmen an der Saison 2025/26 teil. Es gab Höhenflüge und bittere Niederlagen. Das Damen 1 steigt freiwillig in die 2. Liga ab und braucht einen neuen Coach.

Regula Rügge

Das Möhliner Spitzenteam unter der Leitung von Monique Lindemann und Aline Marti hatte diese Saison mit Verletzungspech zu kämpfen. Gleich mehrere Leistungsträgerinnen fielen längere Zeit aus. Das hatte zur Folge, dass das Team in der hinteren Tabellenhälfte anzutreffen war. Immerhin durften sie sechs Siege feiern und hatten am Ende 20 Punkte auf dem Konto. Die Saison beendeten sie auf Rang zehn.

Aufgrund mehrerer Abgänge von Spielerinnen wird es aber nicht mehr möglich sein, in der kommenden Saison eine schlagkräftige 1. Liga-Mannschaft zu stellen. Der Vorstand hat nach Rücksprache mit dem Team entschieden, auf die Teilnahme an den Abstiegsspielen zu verzichten und freiwillig in die 2. Liga abzusteigen. Die Vereinsleitung bedauert diesen Entscheid sehr, sah sich jedoch gezwungen, eine Entscheidung zu treffen, die im Sinne der zukünftigen Entwicklung des Vereins ist.

Rücktritt von Coach Lindemann

Seit Mai 2023 führte Monique Lindemann das Spitzenteam von Volley Möhlin mit viel Engagement, Kompetenz und grossem, zeitlichen Aufwand. Die ersten beiden Saisons verliefen mit einem dritten und vierten Rang sehr erfolgreich. Die Trainerin versuchte alles, ihr Team in der Tabellenmitte zu halten. Nach dieser schwierigen Saison wollte Monique Lindemann auf eigenen Wunsch ihren Vertrag nicht mehr verlängern. Sie möchte künftig mehr Energie in ihre berufliche Weiterbildung investieren. Die Vereinsleitung bedauert ihren Rücktritt und bedankt sich für ihre grossartige Arbeit für den Club und den Volleyballsport. Nun ist der Verein auf der Suche nach einem Coach fürs erste Damenteam.

Die anderen Teams

Sehr viel Freude machten die Jüngsten, die von Marina Wunderlin, Joëlle Scheuchzer, Ladina Bargetzi, Chiara Maiorano und Dana Waldburger trainiert wurden. Sie qualifizierten sich für die Aargauer-Meisterschaft und holten die Goldmedaille. Die U14 Rookies konnten viele Neuzugänge verzeichnen und machten sehr gute Fortschritte unter der Leitung von Analea Apelt, Vanessa Frey, Mia Lanthemann, Aileen Wohlgemuth, Lara Kym und Sienna Rittiner. Die U16 bestritten ihre Meisterschaft in Turnierform und wurden betreut von Aurelia Barth, Nathalie Kircher, Larissa Schneider und Sina Schärer. Erfreulich war, dass sie das Turnier in Rheinfelden für sich entscheiden konnten. Für die U18 mit ihrer Trainerin Aline Bieri war das Rückrundenziel ein Platz im oberen Mittelfeld, was sie auch realisierten. An der kantonalen Qualifikation für die Schweizermeisterschaft erreichte das Möhliner U18-Team mit Verstärkung von Spielerinnen aus der U23 den sensationellen, dritten Rang.

Harte Arbeit für die Trainerinnenteams

Mehrere Meisterschaftsspiele verlor das U20-Team nur sehr knapp, aber machte mit seinem Trainerinnenteam Gabi und Aurelia Barth, Selina Apelt und Vanessa Frey einen klaren Aufwärtstrend sichtbar. Seraina Ernst und Lea Oliva gaben ihr Wissen diese Saison an die U23-Mädchen weiter. Viele neue Spielerinnen mussten ins Team integriert werden, was die Trainerinnen vor eine schwierige Aufgabe stellte. Aufgrund mehrerer Abgänge wird Volley Möhlin in der kommenden Saison kein drittes Damenteam in der 5. Liga mehr stellen können. Ein Lichtblick bildete die 3. Liga Pro mit dem Trainerteam Seraina Ernst, Lea Oliva, Aline Bieri und Petra Barbazza. Nach einem kurzen Formtief im Dezember fanden sie zu ihrer Stärke zurück und belegten am Ende den dritten Rang.

Auch die Trainerämter bei einigen Jugendteams sollten neu besetzt werden. Bei Interesse: aline.bieri@volley-moehlin.ch