Die Herren 1 des TSV Frick Volleyball traten in der Saison 2024/2025 in der 3. Liga an und zeigten eine kämpferische Leistung. Nach einem durchwachsenen Saisonstart mit drei Siegen und sechs Niederlagen in der Vorrunde lag das Team im unteren Mittelfeld. Das Team konnte gegen Dottikon und ...