Volles Programm im «Fuchsi»

Radball-Schweizermeisterschaften

In der Fuchsrain-Turnhalle fanden vier Runden statt: Julian Spiess und Zedd Pease (U13) spielten gegen ihre Vereinskollegen Keith Freiermuth und Damien Brombach 1:1 unentschieden und konnten sich gegen Wetzikon mit 3:0 durchsetzen; gegen beide Frauenfelder Teams konnten Spiess/Pease nicht punkten. Freiermuth/Brombach verloren gegen Wetzikon mit 3:4.

Am Nachmittag traten ebenfalls zwei Möhliner Teams gegeneinander an. Yosuke Degen und Tom Graf gewannen gegen Stefan Lützelschwab/ Simon Fischler. Auch gegen Oftringen konnten sich Degen/Graf durchsetzen, verloren aber gegen Winterthur.

Am Sonntag starteten die U17-Formationen, auch hier kam es zum vereinsinternen Duell. Manuel Schneider/Jesse Zimmermann gewannen gegen Finn Frana und Giulio Petrilla, später zudem gegen Winterthur. In der Nati B mussten zwei der drei Teams auf einen Ersatzspieler zurückgreifen. Romano Cicchetti mit Ersatz Teo Neuenschwander und Fabian Masero-Burch mit Aushilfe Dino Wirth konnten in der letzten Runde der regulären Saison keine Punkte mehr sammeln. Stuart Müller und Raphael Schmid erzielten gegen Liestal 2 ein 7:5 und holten damit die einzigen Möhliner Punkte des Tages. Am 2. Mai findet die nächste Runde der Nati A in Möhlin statt. (mgt)