Voller Erfolg für den Rhein-Club

Am letzten Juni-Wochenende lud der Rhein-Club Rheinfelden wieder zu seinem traditionellen Fischessen auf das Vereinsgelände ein. Bei hochsommerlichen Temperaturen fanden sich bereits am Freitagabend die ersten Gäste ein. Pünktlich um ...

Über 800 Kilogramm Fisch verkauft

Am letzten Juni-Wochenende lud der Rhein-Club Rheinfelden wieder zu seinem traditionellen Fischessen auf das Vereinsgelände ein. Bei hochsommerlichen Temperaturen fanden sich bereits am Freitagabend die ersten Gäste ein. Pünktlich um 18 Uhr wurden die ersten Fischportionen serviert. Wie gewohnt standen die beliebten ganzen Hechte und Zanderfilets auf dem Menüplan.

Schon nach einer Stunde war das Festzelt bis auf den letzten Platz gefüllt. In der Fischküche herrschte Hochbetrieb, damit jeder Gast seine frisch zubereitete Portion erhielt. Bis 22 Uhr konnten sich die Besucher die frittierten Fische schmecken lassen. Für jene, die Lust auf etwas anderes hatten, standen alternativ Pouletf lügeli und Pommes frites bereit. Auch am Samstag zeigte sich das Wetter hochsommerlich, doch das Festzelt war erneut sehr gut besucht. Der Abend klang in gemütlicher Atmosphäre aus und liess keine Wünsche offen.

Der Sonntag verlief ebenfalls äusserst erfreulich. Das stabile heisse Wetter und der Auftritt der Tanzmusik «Duo RäbseGnom» als musikalisches Highlight zogen zusätzliche Gäste an. Neben den treuen Stammgästen fanden auch viele neue Besucher den Weg auf das Festgelände. Zum Abschluss wurden auch die letzten Portionen Zander und Hecht verkauft.

Insgesamt gingen über das Wochenende beeindruckende 360 Kilogramm Hecht und 500 Kilogramm Zanderfilet über den Ladentisch – ein tolles Ergebnis, auf das der Rhein-Club mit Stolz zurückblicken kann. Bereits heute freuen sich die Wasserfahrer auf das nächste Fischessen im Jahr 2026 und laden herzlich dazu ein. «Ein grosser Dank geht an unsere zahlreichen Gäste sowie an die freiwilligen Helferinnen und Helfer, die uns tatkräftig unterstützt haben, sei es in der Küche, im Service oder beim Auf- und Abbau. Ebenfalls danken wir unseren Nachbarn, die mit viel Verständnis den unvermeidlichen Immissionen begegneten und sich zugleich selbst als Gäste im Festzelt einfanden», heisst es in einer Medienmitteilung. (mgt)