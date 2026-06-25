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Volle Häuser und ein Erweiterungsbau

  25.06.2026 Brennpunkt
Die neuen und bisherigen Vorstandsmitglieder mit der VAOF-Geschäftsleitung. Foto: Susanne Hörth
Die neuen und bisherigen Vorstandsmitglieder mit der VAOF-Geschäftsleitung. Foto: Susanne Hörth

Verein für Altersbetreuung im Oberen Fricktal steht vor Herausforderungen: Personelle Turbulenzen im Alterszentrum Klostermatte in Laufenburg beschäftigen die VAOF-Verantwortlichen ebenso wie der zunehmende Bedarf an Pflegebetten. In Frick soll das Alterszentrum Bruggbach für rund 30 ...

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