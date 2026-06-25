Volle Häuser und ein Erweiterungsbau

Verein für Altersbetreuung im Oberen Fricktal steht vor Herausforderungen: Personelle Turbulenzen im Alterszentrum Klostermatte in Laufenburg beschäftigen die VAOF-Verantwortlichen ebenso wie der zunehmende Bedarf an Pflegebetten. In Frick soll das Alterszentrum Bruggbach für rund 30 ...

Verein für Altersbetreuung im Oberen Fricktal steht vor Herausforderungen: Personelle Turbulenzen im Alterszentrum Klostermatte in Laufenburg beschäftigen die VAOF-Verantwortlichen ebenso wie der zunehmende Bedarf an Pflegebetten. In Frick soll das Alterszentrum Bruggbach für rund 30 Millionen Franken erweitert werden.

Susanne Hörth

An seiner letzten Versammlung als VAOF-Vereinspräsident konnte Werner Müller am Dienstagabend 15 der 21 Verbandsgemeinden sowie 35 Mitglieder im Alterszentrum Klostermatte in Laufenburg begrüssen. Seine Aussage, dass der VAOF eine wichtige Aufgabe für die Region und ihre Bevölkerung wahrnimmt, bestätigte sich im Laufe des Abends mehrfach. «Das Schiff auf Kurs zu halten, ist nicht immer einfach. Manchmal kommt Wind auf, immer wieder auch Sturm», wusste Müller aus 16 Jahren Vorstandsarbeit nur zu gut.

Turbulenzen, insbesondere personeller Art, gab es in den vergangenen Monaten in der Laufenburger «Klostermatte». Eine für alle belastende Situation war auch aus den Worten von VAOF-Geschäftsführer Patrick Hüsser herauszuhören. Mitte Mai wurden der Zentrumsleiter wie auch der Pflegedienstleiter per sofort freigestellt (die NFZ berichtete). Wie Patrick Hüsser erklärte, gingen dieser Entscheidung diverse Abklärungen voraus. Eine Mitarbeitenden Umfrage im September 2025 sei sehr negativ ausgefallen. Die Befragung von Bewohnenden und Angehörigen fiel hingegen positiv aus. Es häuften sich negative Rückmeldungen von verschiedener Seite, die Anlass zu Sorge gaben. Eine externe Analyse bestätigte die Eindrücke. Dies wiederum bewog Vorstand und Geschäftsleitung nach intensiven Beratungen zu den Kündigungen.

Seit dem 20. Mai führt Jeannine Läubli ad interim die «Klostermatte». Markus Käppel hat am 8. Juni die Pflegedienstleitung a. i. übernommen. «Es geht jetzt darum, die Situation wieder für alle zu stabilisieren und zu beruhigen», so Hüsser.

Positives konnte er bei den Finanzen berichten. Erstmals in der VAOF-Geschichte hat im zurückliegenden Rechnungsjahr der Betriebsertrag die Grenze von 30 Millionen Franken überstiegen. Die hohe Belegung der beiden Alterszentren – 99,4 Prozent im Bruggbach in Frick, 98,8 Prozent in der Klostermatte – zeige auch, «dass unsere Häuser beliebt sind».

Der Geschäftsführer verwies an dieser Stelle jedoch auf den zusätzlichen Bettenbedarf. Am Versammlungsabend wurde mehrfach die demografische Entwicklung aufgezeigt. Laut einer Studie des Planungsverbands Fricktal Regio steigt der Bettenbedarf in der Langzeitpflege von heute rund 700 Betten im Fricktal bis ins Jahr 2050 auf über 1500 an.

Beim Alterszentrum Bruggbach in Frick ist ein Erweiterungsbau mit insgesamt 66 Betten deshalb bereits in Planung. Zum aktuellen Projektstand führte Patrick Hüsser die mittlerweile abgeschlossene Machbarkeitsstudie durch die Firma Metron aus. Laut dieser ist das geplante Vorhaben auf dem Grundstück umsetzbar. Die aktuelle Kostenschätzung beläuft sich auf zirka 32 Millionen Franken. «Sie liegt damit über der Kostenvorgabe von 30 Millionen Franken», so Hüsser. Bis Ende August sollen nun das Raumprogramm optimiert, die Präqualifikation vorbereitet, die Finanzierung geklärt sowie Abklärungen für ein Provisorium getroffen werden. Dieses ist nötig, weil für den Neubau 26 der bestehenden Betten weichen müssen.

Verabschiedungen und Neuwahlen

Auf sage und schreibe 58 Jahre Vorstandstätigkeit bringen es Werner Müller (16 Jahre), Eva Schütz (16 Jahre), Regina Erhard (8 Jahre) und Markus Aellig (18 Jahre). Sie stellen sich für eine weitere Amtsdauer nicht mehr zur Verfügung und wurden dankend verabschiedet. Neben den bisherigen Michael Buik, Gabriela Leubin und Regula Weber gehören neu Martina Strickler und Martin Steinacher dem Vorstand an. Das Ruder für das Vereinsschiff übernimmt neu Michael Buik.