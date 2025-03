Volkstanzgruppe Mettauertal sagt «Adieu»

Die Volkstanzgruppe löst sich nach 40 Jahren auf. Es hat sich in den letzten Jahren immer mehr abgezeichnet, denn die Suche nach jüngeren Mitgliedern blieb erfolglos und durch die zunehmende Überalterung sind auch mehr Aktivmitglieder ausgeschieden. Die Volkstanzgruppe Mettauertal gibt es zukünftig nicht mehr. Das haben die Mitglieder an der Generalversammlung vom 20. März 2025 beschlossen.

Mit der Auflösung geht ein Stück Kulturgut im Mettauertal zu Ende, bedauert der Vorstand. Er weiss aber auch: «Die Wehmut auf der einen Seite, die Realität auf der anderen Seite.»

Rückblick

Im Juni 1985 organisierten einige Volkstanzfreunde einen öffentlichen Schnupperkurs für Schweizer Volkstänze. Elsa Bopp aus Effingen führte 30 Interessierte in die Grundschritte des Schweizer Volkstanzes ein. Das Interesse war so gross, dass danach die Volkstanzgruppe Mettauertal mit 18 Gründungsmitgliedern zustande kam. Bereits im April 1986 fand in Wil AG ein erster öffentlicher Auftritt statt.

Von da an bestritt die Volkstanzgruppe regelmässig öffentliche Auftritte und veranstaltete selbstständig Anlässe wie Jodlermessen, Heimatabende und gemütliche Sonntage für die Bevölkerung. Auch die Teilnahme an diversen Trachtenfesten wie zum Beispiel die Unspunnenfeste in Interlaken bereicherten das Vereinsleben.

Bedauerlicherweise blieb bei dieser wehmütigen Versammlung nur noch die Ehrung der Vorstandsmitglieder, die sich bis zur Vereinsauf lösung sehr engagiert für ein attraktives Vereinsleben einsetzten. Insbesondere der Präsidentin, Beatrice Senn, wurde für die verdienten 26 Jahren herzlich gedankt. (mgt)