Volg verlängert Mietvertrag für Dorfladen Sulz

Mit grosser Freude durfte der Verwaltungsrat der Zentrum AG an der diesjährigen Generalversammlung die gute Mitteilung verkünden. Der aktuelle 5-Jahres-Mietvertrag läuft noch bis Ende Januar 2027. Bereits jetzt hat Volg vom vereinbarten Optionsrecht Gebrauch gemacht und den Mietvertrag bis Ende Januar 2032 verlängert.

Der Dorfladen Volg Sulz wurde am 27. Januar 2022 nach rund einem Monat Bauzeit eröffnet. Im Dorfladen integriert ist die Filiale der Post. Daneben können in der Raibox der Raiffeisenbank Regio Laufenburg Bankgeschäfte am Bancomaten getätigt werden. Der Dorfladen bietet seinen Kundinnen und Kunden auf einer Verkaufsfläche von rund 128 Quadratmetern ein vielfältiges aber dennoch überschaubares Angebot für den täglichen Bedarf, wobei die Frischprodukte im Mittelpunkt stehen.

Die Zentrum AG ist Eigentümerin der Liegenschaft an der Hauptstrasse 91 in Sulz. Die Aktiengesellschaft wurde im Juli 2021 gegründet mit dem Zweck, die Erhaltung des Dorfladens sicherzustellen. Sie verfügt über ein Aktienkapital von 475 000 Franken. Die Zentrum AG hat die Liegenschaft (Stockwerkeigentum) von den Vorbesitzern, welche den Dorfladen in Sulz während vielen Jahren geführt hatten, gekauft. Mit der Volg Detailhandels AG fand man einen guten Partner zur Weiterführung des Dorfladens in Sulz. Der Verwaltungsrat schätzt, dass die Dorfbevölkerung den Dorfladen nutzt und so zum Erhalt des «Zentrums» beiträgt. (mgt)