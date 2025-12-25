Immobilien
Voix Célestes

  25.12.2025 Frick
Das Silvesterkonzert wartet mit einem vielseitigen Programm auf. Foto: zVg
Das Silvesterkonzert wartet mit einem vielseitigen Programm auf. Foto: zVg

Silvesterkonzert in Frick

Die Gruppe «Voix Célestes», die aus Sängerinnen und Sängern aus der Region besteht, veranstaltet am 31. Dezember um 18 Uhr in der katholischen Kirche in Frick ihr alljährliches Silvesterkonzert.

Vorgetragen wird ein abwechslungsreiches Programm mit ausgewählten Stücken schönster Kirchenmusik verschiedenster Epochen. Neben vielen Gesangsstücken werden auch einige Instrumentalstücke dargeboten.

Durch die Vielseitigkeit des Konzertes ist für jeden etwas dabei. Der Eintritt ist frei. (mgt)

Image Title

1/10

