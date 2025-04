Die Migros Aare will an der Kaiserstrasse 6 in Rheinfelden einen Voi-Laden einrichten, der von einem selbständigen Migros-Partner betrieben werden soll (die NFZ berichtete). Das Geschäft, das voraussichtlich Ende August öffnen wird, ist in den Räumlichkeiten der ehemaligen Postfiliale geplant und nicht beim ehemaligen Postfach-Schalter. Dies als Präzisierung zum Artikel in der NFZ vom Dienstag. (nfz)