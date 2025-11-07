Vogelmusik im Kulturhaus

Im Rahmen der aktuellen Sonderausstellung «Singen wie die Vögel» lädt das BirdLife-Naturzentrum Klingnauer Stausee zusammen mit den Naturschutzvereinen Aare Rhein und Geissberg zu einem ganz besonderen Ereignis ein: Einem klassischen Konzertabend im Zeichen des Vogelgesangs. ...

Im Rahmen der aktuellen Sonderausstellung «Singen wie die Vögel» lädt das BirdLife-Naturzentrum Klingnauer Stausee zusammen mit den Naturschutzvereinen Aare Rhein und Geissberg zu einem ganz besonderen Ereignis ein: Einem klassischen Konzertabend im Zeichen des Vogelgesangs. Vier Musiker spielen mit Cembalo, Laute, Viola de Gamba und Blockflöte eine Auswahl an Stücken, die vom Gesang der Vögel inspiriert wurden. So stehen auf dem Konzertprogramm Stücke wie «Kuckucks-Sonate« oder «Die verliebte Nachtigall». Zudem stellen die Musiker ihre nicht alltäglichen Instrumente dem Publikum vor. Das Konzert findet heute Abend, 7. November, ab 19:30 Uhr im Kulturhaus Rain in Kleindöttingen statt. (mgt/nfz)