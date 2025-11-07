Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Vogelmusik im Kulturhaus

  07.11.2025 Nordwestschweiz

Im Rahmen der aktuellen Sonderausstellung «Singen wie die Vögel» lädt das BirdLife-Naturzentrum Klingnauer Stausee zusammen mit den Naturschutzvereinen Aare Rhein und Geissberg zu einem ganz besonderen Ereignis ein: Einem klassischen Konzertabend im Zeichen des Vogelgesangs. ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote