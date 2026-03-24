Vitaswiss kämpft mit Mitgliederschwund

Der Verein Vitaswiss Sektion Rheinfelden führte kürzlich seine 70. Generalversammlung im Hotel Schützen in Rheinfelden durch. 32 Mitglieder nahmen daran teil. Gaby Hasler konnte die drei Leiterinnen von Rheinfelden sowie Ehrenmitglied Vreni Hofer und den früheren ...

Der Verein Vitaswiss Sektion Rheinfelden führte kürzlich seine 70. Generalversammlung im Hotel Schützen in Rheinfelden durch. 32 Mitglieder nahmen daran teil. Gaby Hasler konnte die drei Leiterinnen von Rheinfelden sowie Ehrenmitglied Vreni Hofer und den früheren Präsidenten Werner Ehrsam begrüssen.

Erfreulicherweise waren auch zwei Teilnehmerinnen des Qigong-Kurses und fünf Turnerinnen aus Wallbach anwesend. Gaby Hasler ist sowohl im Vorstand als auch gleichzeitig für zwei Gymnastikstunden in Wallbach tätig. Leider war von der Gruppe aus Schupfart niemand anwesend.

Der Jahresbericht, das Protokoll und die Kassenabrechnung wurden von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern einstimmig genehmigt. «Zu unserem Bedauern macht sich, wie in den vergangenen Jahren, der Mitgliederschwund auch in der Hauptkasse bemerkbar», heisst es in einer Medienmitteilung. Der Jahres bericht wurde von Louise Bredenhann mit vielen Bildern aus dem vergangenen Jahr im Rahmen einer unterhaltsamen PowerPoint-Präsentation vorgestellt. Der Vorstand bedankt sich bei allen passiven und aktiven Mitgliedern für ihr Vertrauen in den Verein und die regelmässige Teilnahme an den Kursstunden.

Da es keine weiteren Fragen gab, konnte die offizielle Sitzung um 21.15 Uhr beendet werden. «Weiterhin bieten wir in der Qigong-Gruppe, den Gymnastikgruppen in Wallbach, Schupfart und Rhein felden kostenlose Schnupperstunden an», teilt der Verein mit. (mgt)

www.vitaswiss.ch