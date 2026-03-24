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Vitaswiss kämpft mit Mitgliederschwund

  24.03.2026 Fricktal
An der Versammlung nahmen 32 Mitglieder teil. Foto: zVg
An der Versammlung nahmen 32 Mitglieder teil. Foto: zVg

Der Verein Vitaswiss Sektion Rheinfelden führte kürzlich seine 70. Generalversammlung im Hotel Schützen in Rheinfelden durch. 32 Mitglieder nahmen daran teil. Gaby Hasler konnte die drei Leiterinnen von Rheinfelden sowie Ehrenmitglied Vreni Hofer und den früheren ...

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